Die BIRKENSTOCK Personality Kampagne erzählt von Vielfalt und Charakter und stellt authentische Personen in ihren eigenen Birkenstocks dar

BIRKENSTOCK ist eine Marke mit universellemCharakter, die überall auf der Welt von ganz unterschiedlichenMenschen unabhängig von Alter, Geschlecht oder ethnischer Herkunftgetragen werden. Für die nächste Kampagne hat sich die Markeentschieden, einige dieser Menschen mit ihren eigenen Schuhen inihrer gewohnten Umgebung in Szene zu setzen.Der britische Fotograf Jack Davidson reiste rund um den Globus, umauthentische und intime Porträtaufnahmen zu machen. Diese Porträtszeigen nicht nur echte Menschen in ihrer alltäglichen Umgebung,sondern auch ihre echten Birkenstocks. Getragene Birkenstocksspiegeln das Leben ihrer Träger wieder und zeugen von den zahllosenSchritten, die diese im Laufe der Jahre in ihren Schuhen zurückgelegthaben. Sie werden zu einem Teil Ihrer persönlichen Geschichte. Siesind Ihre Geschichte. In der Kampagne werden keine aktuellen Produktevon BIRKENSTOCK präsentiert. Stattdessen will das Unternehmen mitdiesen Geschichten betonen, wie wichtig es ist, authentisch zu seinund der eigenen Persönlichkeit treu zu bleiben.Die Kampagne markiert den Ausgangspunkt für ein zeitloses, ständigwachsendes Portfolio. Die ersten Porträts zeigen den Fotografen RyanMcGinley im Haus seines Agenten in New York, seinem zweiten Zuhause,die Schauspielerin Luna Picoli-Truffaut im Haus ihrer Mutter inParis, die Balletttänzerin Romany Pajdak in einem Trainingsraum inLondon, Freeskiing-Profi Tom Leitner in seinem Haus in Bayern sowieden New Yorker Filmemacher Sean Frank. Weitere Porträts stellenThomas Südhof, Nobelpreisträger für Physiologie oder Medizin, inseinem Büro an der Stanford University sowie Louise Constein in ihremLieblingspark in Berlin dar. Die Persönlichkeitskampagne startet imSeptember und ist als langfristige Markeninitiative angelegt.Die Kampagne wird künftig um eine Reihe von editorialartigenVideoporträts ("Birkenstorys") mit Protagonisten wie Romany Pajdak,Balletttänzerin am Londoner Royal Opera House, und dem deutschenNobelpreisträger für Medizin, Dr. Thomas Südhof, erweitert. Die vier-bis fünfminütigen Clips werden von der hauseigenen Filmcrew exklusivfür die Online- und Social-Media-Kanäle von BIRKENSTOCK produziertund basieren auf demselben Konzept wie die Persönlichkeitskampagne:Sie rücken die Einstellungen und Werte der Birkenstock-Träger in denFokus, während die Marke und ihre Produkte nur eine Nebenrollespielen.Die Bilder für die Anzeigenkampagne wurden bereits produziert. Fürdie Videoporträts sucht BIRKENSTOCK jedoch weiterhin nach neuenHauptpersonen aus aller Welt (Kontakt: mystory@birkenstock.com). AlsEinladung an alle Birkenstock Fans hat die globale Schuhmarke Anfangdes Jahres einen Videoaufruf veröffentlicht: http://ots.de/zi9JOlBildmaterial zur Kampagne steht Ihnen hier zum Download zurVerfügung: http://ots.de/ARurvc