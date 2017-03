BIP pro Kopf im Jahr 2015: In vier Regionen mehr als das Doppelte des EU-Durchschnitts

Luxemburg (ots) - Im Jahr 2015 reichte das regionale BIP pro Kopf,ausgedrückt in Kaufkraftstandards, von knapp unter 30% desDurchschnitts der Europäischen Union (EU) in der Region Severozapadenin Bulgarien bis 580% des Durchschnitts in der Region Inner London -West im Vereinigten Königreich.Die führenden Regionen in der Rangfolge des regionalen BIP proKopf im Jahr 2015 waren nach Inner London - West im VereinigtenKönigreich (580% des Durchschnitts) das Großherzogtum Luxemburg(264%), Hamburg in Deutschland (206%), Bruxelles/Brussel in Belgien(205%) und Bratislava in der Slowakei (188%).Es gab 20 Regionen, in denen im Jahr 2015 das BIP pro Kopf 50%oder mehr über dem EU-Durchschnitt lag, davon fünf in Deutschland:neben Hamburg (206%) waren es Oberbayern (178%), Darmstadt (163%),Stuttgart (162%) und Bremen (159%).Diese Informationen stammen aus Daten, die von Eurostat, demstatistischen Amt der Europäischen Union, veröffentlich werden.Vollständige Pressemitteilung (PDF-Version) auf derEurostat-Webseite abrufbar:http://ec.europa.eu/eurostat/news/news-releases.* * * * * * * * *Die im Presseportal veröffentlichten Pressemitteilungen stelleneine kleine Auswahl des umfangreichen Bestands an Informationen vonEurostat dar.Das vollständige Informationsangebot von Eurostat ist auf derEurostat-Webseite verfügbar (Pressemitteilungen,Jahresveröffentlichungskalender der Euro-Indikatoren:http://ec.europa.eu/eurostat/news/release-calendar, Online-Datenbank,themenspezifische Rubriken, Metadaten, Datenvisualiserungstools)Folgen Sie uns auf Twitter @EU_Eurostat und besuchen Sie uns aufFacebook: EurostatStatisticsPressekontakt:EUROSTATEurostat Media SupportTelefon: +352 4301 33408eurostat-mediasupport@ec.europa.euOriginal-Content von: EUROSTAT, übermittelt durch news aktuell