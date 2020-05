BIO SONNE von NORMA: Jetzt auch in Österreich und der Tschechischen Republik zum vorbildlichen GREEN BRAND gekürt! / Lebensmittel-Discounter überzeugt mit Eigenmarke auch auf internationalem Parkett

Nürnberg (ots) - Der Lebensmittel-Discounter NORMA engagiert sich aus Überzeugung für den umweltbewussten Konsum. Ein Paradebeispiel ist die Eigenmarke BIO SONNE, die jetzt auch in Österreich und Tschechien mit dem begehrten GREEN BRAND-Gütesiegel zertifiziert worden ist. Dem deutschen Handelsunternehmen NORMA gelingt mit dieser erneuten Auszeichnung sogar ein Dreifachtriumph: Bereits im Februar dieses Jahres (siehe Meldung im Presseportal: https://www.presseportal.de/pm/62097/4519825 ) wurde BIO SONNE auf der Weltleitmesse für biologisch erzeugte Produkte, der BIOFACH in Nürnberg, zum GREEN BRAND GERMANY 2019/2020 gekürt.Die Zertifizierung mit dem GREEN BRAND-Gütesiegel erhalten nur die Produkte und Marken, die einen maßgeblichen Beitrag zum Schutz der Umwelt, der Natur und des Klimas leisten . Dazu wird ein umfangreiches Prüfungsverfahren mit den Stufen Nominierung, Validierung und Entscheidung in Gang gesetzt. Die finale Entscheidung übernimmt eine unabhängige Jury, in der namhafte Nachhaltigkeits-Experten aus Wirtschaft und Wissenschaft versammelt sind. Beim Green Brand-Gütesiegel handelt es sich um eine anerkannte Gewährleistungsmarke, die unter der Obhut der Europäischen Union steht. Das Gütesiegel stellt für die Verbraucher verlässlich sicher, dass die zertifizierten Marken in jeder Hinsicht umweltfreundlich sind. Der Lebensmittel-Discounter NORMA führt seine exklusive und vielfach ausgezeichnete Eigenmarke BIO SONNE in Deutschland, Österreich, Tschechien und Frankreich in allen Filialen.Über NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit über 1.450 Filialen am Markt. Im Online-Shop https://www.norma24.de/ finden die Kunden neben attraktiven Nonfood-Warenwelten mit über 25.000 Artikeln z. B. auch Top-Weine, die günstigsten Nah- und Fernreisen oder aktuellste Produkte zur Telekommunikation.Pressekontakt:Uwe RosmanithRosmanith & Rosmanith GbRDie Art der KommunikationUnter den Eichen 7D-65195 Wiesbaden0611/716547920uwe@rosmanith.deKatja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/62097/4595959OTS: NORMAOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell