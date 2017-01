BIO-Europe Spring® 2017 bringt innovative Biotech- und Pharmaunternehmen sowie Investoren für mögliche Partnerschaftsverträge nach Barcelona

Carlsbad, Kalifornien und Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) -Die elfte alljährliche internationale Konferenz fürGeschäftspartnerschaften BIO-Europe Spring® (https://ebdgroup.knect365.com/bioeurope-spring/?utm_source=BES17%20Event%20Announcement%20Press%20Release&utm_campaign=BES17&utm_medium=Press%20Release&utm_term=BES17&utm_content=BES17%20Press%20Release) wird vom 20.-22. März 2017im CCIB Convention Centre Barcelona in Barcelona stattfinden. DieVeranstaltung wird von der EBD Group produziert; Mitgastgeber istBiocat, ein strategischer Mitwirkender und Förderer der katalanischenGesundheits- und Biowissenschaftsbranche.Über 2.400 Führungskräfte von mehr als 1.400 führendeninternationalen Biotechnologieunternehmen, Pharmaunternehmen,Investoren und Geschäftsentwicklungsteams werden an dieseralljährlichen Veranstaltung teilnehmen, die in einer Kernregion fürBiotechnologie stattfindet, die für ihren Unternehmergeist und ihreinnovativen Ansätze bezüglich der Herausforderungen von Forschung undEntwicklung auf diesem Gebiet bekannt ist.Das Gesundheits- und Biowissenschafts-Cluster in der spanischenRegion Katalonien, das auch als BioRegion bekannt ist, besteht aus824 Unternehmen - 241 Biotechnologieunternehmen, 51Pharmaunternehmen, 83 Unternehmen der innovativen Medizintechnik, 217Zulieferer- und Technikunternehmen, 133 Berater und Dienstleister, 70eHealth-Unternehmen und 29 aktive Investment-Gesellschaften, sowie 89Forschungseinrichtungen und -anlagen - 41 Forschungszentren, 15Universitätskliniken, 11 Universitäten, 2 Großeinrichtungen, 7Technologiezentren und 13 Wissenschafts- und Technologieparks(Quelle: Biocat-Verzeichnis, Dezember 2016).Zwischen 2015 und 2016 haben die Unternehmen in der BioRegionKataloniens über 151 Millionen Euro an Investitionen angezogen.Katalonien ist außerdem das europäische Land mit der 4.-höchstenAnzahl von Biotechnologieunternehmen pro Einwohner. (Quelle:Biocat-Verzeichnis, Dezember 2016)."Mit einer Bevölkerung von über 7,5 Millionen Menschen und einerFläche, die etwa derjenigen von europäischen Staaten wie Finnland,Belgien und den Niederlanden entspricht, ist Katalonien dasdynamischste Biowissenschafts-Cluster in Spanien und eines deraktivsten Südeuropas", sagte Dr. Albert Barberà, CEO von Biocat."Biocat ermutigt alle Stakeholder der BioRegion, darunterUnternehmen, Forschungsgruppen und -körperschaften, Krankenhäuser undInnovationsförderungsträger, Wissen und Technologie inwirtschaftliches Wachstum umzusetzen und gesellschaftlich etwas zubewirken.""BIO-Europe Spring ist die wichtigste Branchenveranstaltung desneuen Jahres, auf der Führungskräfte aus der globalen Welt vonBiotechnologie, Pharma und Finanzen zusammenkommen, um sich unterhunderten potenzieller Partner umzusehen und die Zusammenarbeitszieleihrer Unternehmen zu realisieren", sagte Anna Chrisman,Gruppengeschäftsführerin, EBD Group.Die von partneringONE® der EBD Group organisiertenEins-zu-Eins-Partnerschaftsgespräche (https://ebdgroup.knect365.com/bioeurope-spring/?utm_source=BES17%20Event%20Announcement%20Press%20Release&utm_campaign=BES17&utm_medium=Press%20Release&utm_term=BES17&utm_content=BES17%20Press%20Release) sind eine entscheidendeGeschäftsstrategie, die die Arzneistoffentwicklungsbranchetransformiert hat, indem sie Zusammenarbeit zwischen Innovatoren undBiopharma-Führungskräften aus allen Ecken der Welt ermöglicht.Unternehmenspräsentationen (https://ebdgroup.knect365.com/bioeurope-spring/?utm_source=BES17%20Event%20Announcement%20Press%20Release&utm_campaign=BES17&utm_medium=Press%20Release&utm_term=BES17&utm_content=BES17%20Press%20Release) für Projekte in der Anfangsphase, innovativeStartups, etablierte Biotech-Unternehmen und mittelständischePharmaunternehmen stehen ebenfalls im Mittelpunkt der Veranstaltungund erlauben es Innovatoren, ihre Ideen direkt potenziellenInvestoren, Pharma- und Entwicklungspartnern vorzustellen.Zu einigen der angesehenen Pharmaunternehmen, die an derBIO-Europe Spring 2016 in Stockholm, Schweden, teilgenommen haben,gehörten AbbVie, Amgen, AstraZeneca, Bayer, Boehringer Ingelheim,Bristol-Myers Squibb, Johnson & Johnson, Lilly, Merck, MSD, NovoNordisk, Pfizer, Roche, Sanofi, Takeda und weitere.Auf der BIO-Europe Spring 2016 gab es:- 12.452 Eins-zu-eins-Gespräche- 3.129 vorgestellte Lizenzierungsangebote- 2.373 Teilnehmer- 1.377 Unternehmen- 124 Unternehmenspräsentationen- 68 Aussteller- 49 vertretene LänderRegistrierungsinformationen für BIO-Europe Spring finden Sieonline (https://ebdgroup.knect365.com/bioeurope-spring/?utm_source=BES17%20Event%20Announcement%20Press%20Release&utm_campaign=BES17&utm_medium=Press%20Release&utm_term=BES17&utm_content=BES17%20Press%20Release). Registrieren Sie sich vor dem 20. Januar 2017 und Sie erhalteneinen Rabatt von 200 Euro auf die reguläre Registrierungsgebühr.Zusätzliche Links und Informationen:Folgen Sie BIO-Europe 2017 auf Twitter: @EBDGroup(http://bit.ly/1Pxc2eX) (Hashtag: #BIOEuropeSpring).Online-Presse-Kit-Service (https://ebdgroup.knect365.com/bioeurope-spring/online-press-office?utm_source=partner&utm_medium=PRN&utm_term=BES17_FirstPressRelease_presskit&utm_campaign=BES17) für Teilnehmerder BIO-Europe 2017 wird von Virtual Press Office/PR Newswirebereitgestellt, um Sie bei Ihrer Öffentlichkeitsarbeit zuunterstützen.Informationen zur EBD GroupEBD Group ist die führende Firma für Unternehmenskooperation inder globalen Life-Science-Branche. Seit 1993 nutzen Unternehmen derBiotechnologie- und Pharmabranche sowie Hersteller medizinischerGeräte die Konferenzen, Technologien und Dienstleistungen der EBDGroup, um geschäftliche Potenziale zu identifizieren und strategischePartnerschaften aufzubauen, die für ihren Erfolg entscheidend sind.Unter anderem veranstaltet EBD Group mit Unterstützung vonnamhaften Unternehmen und internationalen Handelsverbänden diefolgenden Konferenzen:- BIO-Europe® (https://ebdgroup.knect365.com/bioeurope/?utm_source=BES17%20Event%20Announcement%20Press%20Release&utm_campaign=BES17&utm_medium=Press%20Release&utm_term=BES17&utm_content=BES17%20Press%20Release) und BIO-Europe Spring® (https://ebdgroup.knect365.com/bioeurope-spring/?utm_source=BES17%20Event%20Announcement%20Press%20Release&utm_campaign=BES17&utm_medium=Press%20Release&utm_term=BES17&utm_content=BES17%20Press%20Release), die größtenKooperationskonferenzen der Life-Science-Branche in Europa,gefördert von der Biotechnology Industry Organization (BIO)- BioPharm America(TM) (https://ebdgroup.knect365.com/biopharm-america/?utm_source=BES17%20Event%20Announcement%20Press%20Release&utm_campaign=BES17&utm_medium=Press%20Release&utm_term=BES17&utm_content=BES17%20Press%20Release), die am schnellsten wachsendeKooperationsveranstaltung in Nordamerika- Biotech Showcase(TM) (https://ebdgroup.knect365.com/biotech-showcase/?utm_source=BES17%20Event%20Announcement%20Press%20Release&utm_campaign=BES17&utm_medium=Press%20Release&utm_term=BES17&utm_content=BES17%20Press%20Release), ein einmaliges Forum in San Francisco fürPräsentationen vor Investoren und Führungskräften fürGeschäftsentwicklung, in Zusammenarbeit mit Demy-Colton LifeScience Advisors- BioEquity Europe (http://www.biocentury.com/bcapp2/BioCenturyCommon/BCConferences.aspx?ss=1), die Investorenkonferenz, organisiert inZusammenarbeit mit BioCentury Publications und- ChinaBio® Partnering Forum (https://ebdgroup.knect365.com/chinabio-partnering/?utm_source=BES17%20Event%20Announcement%20Press%20Release&utm_campaign=BES17&utm_medium=Press%20Release&utm_term=BES17&utm_content=BES17%20Press%20Release), die erste Spezialkonferenz fürKooperation im Bereich Biotech/Pharma in China, in Zusammenarbeitmit ChinaBio® Group- Biolatam® (https://ebdgroup.knect365.com/biolatam/?utm_source=BES17%20Event%20Announcement%20Press%20Release&utm_campaign=BES17&utm_medium=Press%20Release&utm_term=BES17&utm_content=BES17%20Press%20Release), ermöglicht Kooperation unter Life-Science-Führungskräften inLateinamerikas dynamischen Life-Science-Zentren- Cell & Gene Exchange (https://ebdgroup.knect365.com/cellgene-exchange/?utm_source=BES17%20Event%20Announcement%20Press%20Release&utm_campaign=BES17&utm_medium=Press%20Release&utm_term=BES17&utm_content=BES17%20Press%20Release), ein Partner-Forum mit Schwerpunkt aufder Patientengemeinschaft in den Sektoren Zell- und Gentherapie, inZusammenarbeit mit Alliance for Regenerative Medicine (ARM).EBD Groups ausgeklügelter webbasierter Kooperations-Service,partneringONE® (http://www.partneringone.com/app/log_on_select.php?utm_source=BES17%20Event%20Announcement%20Press%20Release&utm_campaign=BES17&utm_medium=Press%20Release&utm_term=BES17&utm_content=BES17%20Press%20Release), wird als treibende Kraft bei vielen Veranstaltungenvon Dritten für Kooperationen weltweit genutzt und partnering360®(http://www.partnering360.com/) ist die offene Online-Community vonEntscheidungsträgern der Life-Science-Branche, die dort das ganzeJahr hindurch ihre Partnerschaften stärken können.Verpassen Sie nicht die Einblicke (http://insight.ebdgroup.com/h/)von EBD Group mit zeitnahen Nachrichten mit Einfluss auf dieGeschäftsstrategien der Life-Science-Branche.EBD Group ist ein Unternehmen der Informa. Informa ist derweltweit größte börsennotierte Organisator von Messen, Konferenzenund Bildungsveranstaltungen.EBD Group verfügt über Büros in den USA und in Europa.Für nähere Informationen besuchen Sie http://www.ebdgroup.com/.Pressekontakt:Erin RighettiEBD Group+1 760-930-0500 erighetti@ebdgroup.comOriginal-Content von: EBD Group, übermittelt durch news aktuell