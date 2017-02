BIOFACH 2017: DLG-Test bringt den Discounter zum achten Mal auf Platz 1 / NORMA: 2017 erneut der beste deutsche Bio-Händler (FOTO)

Nürnberg (ots) -Wie erwartet: NORMA! In Deutschland ist der Discounter erneut derLebensmittelhändler mit der besten Bio-Qualität. Das zeigt dasErgebnis der großen Bio-Qualitätsprüfung, das jetzt zur Messe BIOFACH2017 veröffentlicht worden ist. Kein anderes Unternehmen bekommt vonder Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) mehr Medaillen fürseine herausragende Bio-Qualität - aktuell geht der bundesweit aktiveDiscounter mit 131 mal Gold, 71 mal Silber und 14 mal Bronze alsErster durchs Ziel. Für NORMA als anerkannten Bio-Pionier bedeutetdas schon zum achten Mal in Folge den bundesweiten Bio-Spitzenplatz.Die weltweit größte Messe für biologisch, vegetarisch und veganerzeugte Produkte ist internationaler Treffpunkt für die neuestenErnährungstrends: Auf der BIOFACH in den Nürnberger Messehallentauschen sich rund 50.000 Fachbesucher darüber aus, was dieVerbraucher vom Lebensmittelhandel erwarten und welche Bio-Konzepteam besten sind. NORMA belegt in diesen Sortimenten bereits lange eineSpitzenposition - und baut auch diese nachfragestarken Warengruppendynamisch aus. Im Vordergrund steht der kompromissloseQualitätsaspekt: Die biologischen, vegetarischen und veganenLebensmittel werden gemäß den EU-Richtlinien unter Verzicht aufchemische Pflanzenschutzmittel, Kunstdünger sowie mit strengenKontrollen hergestellt, außerdem verlangt NORMA von seinenLieferanten - wo immer es möglich ist - den "Frei vonGentechnik"-Nachweis.Die BIOFACH 2017 bestätigt diese NORMA-Strategie jetzt wiedereindrucksvoll: Die BIO-Produkte von diesem Discounter gehören in dieEliteklasse. Das belegen die Testergebnisse der DeutschenLandwirtschafts-Gesellschaft (nachzuschlagen unterdlg.org/bioproduktetest). Der Edelmetall-Regen aus 131 Gold-, 71Silber- und 14 Bronzemedaillen bringt dem Unternehmen aus Nürnbergeinmal mehr den Bio-Spitzenplatz - und macht klar, warum dieserDiscounter die beste Kundenadresse für verantwortungsbewussteErnährung ist.Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist inDeutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits über1.450 stationären Filialen am Markt. Im Online-Shop NORMA24.de findendie Kunden neben vielen attraktiven Nonfood-Warenwelten z. B. auchTop-Weine, Drogerie-Artikel, die günstigsten Nah- und Fernreisen oderaktuelle Produkte zur Telekommunikation.Pressekontakt:Uwe RosmanithRosmanith & Rosmanith GbRUnter den Eichen 7D-65195 Wiesbaden0611/716547920uwe@rosmanith.deKatja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Werbung und KommunikationManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell