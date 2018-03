Berlin (ots) - BILD-Talk "Die richtigen Fragen" am 19.3.2018 (ab8.00 Uhr) LIVE auf BILD.de. Moderation: Anna von Bayern, NikolausBlomeThemen und Gäste Am Morgen nach der Präsidentschaftswahl inRussland: Was lassen wir Putin noch alles durchgehen? Gast im Studio:Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen. Weiterepolitische Gäste und Experten werden per Live-Video ins BILD-Studiogeschaltet.Der BILD-Talk "Die richtigen Fragen" ist der erste Polit-Talk derWoche und kann jeden Montag 08.00 Uhr live auf BILD.de, Facebook undYoutube verfolgt werden. Moderiert wird die Sendung von der freienJournalistin Anna von Bayern und BILD Politikchef Nikolaus Blome.Pressekontakt:Pressekontakt Axel Springer SEChristian Senft, Leiter BILD-KommunikationTel.: +49 30 2591 77610christian.senft@axelspringer.deOriginal-Content von: BILD, übermittelt durch news aktuell