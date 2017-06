Berlin (ots) - BILD-Talk: "Die richtigen Fragen". BILD diskutiertLIVE am Montagmorgen ab 8.00 Uhr auf BILD.de. Moderation: Anna vonBayern, Ali AslanThemen (12.6.2017, 8.00 Uhr)Katar und Co. - Droht wirklich ein neuer Golfkrieg? Gäste: AkthamSuliman (Ex-Al Dschasira-Journalist), Peter Neumann(Terrorismusforscher100 Tage vor der Wahl: Ihre Idee für Schulz! Wie kann DER nochMerkel schlagen? Gäste: Frank Stauss (Wahlkampfexperte), DietmarBartsch (Die Linke, Vorsitzender der Linksfraktion im DeutschenBundestag)Trump - Stehen seine Wähler noch zu ihm? Gäste: Andrew Denison(US-Publizist), Don Peterson (Trump-Wähler)Die richtigen Fragen - Der BILD-Talk, jeden Montag 08.00 live beiBILD.de mit Anna von Bayern und Ali AslanAnna von Bayern ist freie Journalistin und Autorin. Die ehemaligePolitikredakteurin der BILD am SONNTAG schrieb Biografien überKarl-Theodor zu Guttenberg (CSU) und Wolfgang Bosbach (CDU).Ali Aslan ist freier Journalist und Moderator. Zu seinenbisherigen Stationen gehören unter anderem CNN in Washington DC, ABCNews in New York und Channel NewsAsia in Istanbul. Für Deutsche WelleTV moderierte er die internationale Talkshow "Quadriga".Pressekontakt:Axel Springer SEChristian SenftTel: +49 30 2591 77610christian.senft@axelspringer.deOriginal-Content von: BILD, übermittelt durch news aktuell