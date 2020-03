Sindelfingen (ots) - Statt in Genf stellt das Stuttgarter Unternehmen seineumfassend aktualisierte Baureihe der erfolgreichen Business-Limousine in einerdigitalen Pressekonferenz vorBEITRAG MIT O-TÖNEN VON OLA KÄLLENIUSAnmoderation:Mit über 14 Millionen ausgelieferten Limousinen und T-Modellen seit 1946 ist dieE-Klasse die meistverkaufte Modellreihe in der Geschichte von Mercedes-Benz.Eigentlich war geplant, heute Morgen (03.03.) die neue Generation auf dem GenferAutomobil-Salon vorzustellen. Nach der Absage der Messe wegen des Coronavirusgab es um 8 Uhr 45 anstelle der großen Präsentation im Palexpo die digitaleWeltpremiere. Daimler-Chef Ola Källenius präsentierte in einem SindelfingerFilmstudio die umfassend aktualisierte E-Klasse, allerdings ohne Publikum. Aberimmerhin passten ins Studio vier unterschiedliche Modelle derBusiness-Limousine! Deutliches Zeichen: Die E-Klasse ist ein wirklich wichtigesAuto für den Konzern, betonte Daimler-Chef Ola Källenius:O-Ton Ola KälleniusDie E-Klasse ist so etwas wie das Herz der Marke. Sehr viele Mercedes-Kunden und-Fans lieben die E-Klasse. Da haben wir auch unter anderem unsere treustenKunden. Die aktuelle Limousine und das T-Modell haben wir bereits über 1,2Millionen Mal weltweit verkauft. Die E-Klasse als Highlight für Genf - oder Genfdigital - ist ein ganz wichtiges Ereignis. (0:24)"Die E-Klasse hilft Leben retten", so beschreibt die BILD-Zeitung die neueGeneration der Fahrassistenzsysteme in der überarbeiteten Modellreihe. So wirdbeispielsweise eine Warnkaskade gestartet, wenn der Fahrer die Hände für einebestimmte Dauer nicht am Lenkrad hat. Was lebensrettend sein kann: Erleidet derFahrer beispielsweise einen Herzinfarkt und kann nicht mehr reagieren, wird beiandauernder Inaktivität schließlich der Nothaltassistent aktiviert. Der bringtdas Fahrzeug zum Stehen. Weitere Neuheiten: der Aktive Lenk-Assistent mitRettungsgassenfunktion oder der Aktive Totwinkel-Assistent mit Ausstiegswarnung.Der warnt mit einem optischen Signal, wenn der Fahrer seine Wagentür öffnen willund sich beispielsweise ein Fahrrad nähert. Aber nicht nur technisch, auchoptisch wurde die E-Klasse weiterentwickelt:O-Ton Ola KälleniusIm Exterieur fühlt es sich an wie ein neues Auto: neues Gesicht, neueScheinwerfer, neue Heckleuchten, ganz frisches sportliches Design. Und imInterieur geht die digitale Revolution bei Mercedes weiter. Unser User-Interfacenennen wir MBUX. Hier kommt die neuste Version in die E-Klasse. Digital istdieses Auto also auf dem höchsten Stand. (0:23)Das E bei der E-Klasse steht außerdem mehr denn je für Effizienz. Mit derModellpflege macht die Elektrifizierung des Antriebs einen weiteren großenSchritt. Sieben Modelle mit Plug-in-Hybriden, sowohl für Benziner wie fürDiesel, wird es geben: O-Ton Ola Källenius Es fängt mit der sogenannten48-Volt-Technologie an, die Mild-Hybride. Unsere neuen Diesel- und Benzinmotorenwerden mit 48-Volt-Technologie ausgestattet, als erste in dem Segment auch miteinem integrierten Startergenerator - also beste Performance und auchniedrigster Verbrauch. Und wir haben Plug-in-Hybride in allen Varianten, es istwirklich für jeden etwas dabei. Ob Hinterradantrieb, Allradantrieb, ob Limousineoder T-Modell: Jeder Kunde kriegt seinen Wunsch erfüllt. (0:30)Abmoderation:Ola Källenius, Vorstandsvorsitzender der Daimler AG, hat heute die neue E-Klassepräsentiert. Wegen des Coronavirus ist der Genfer Automobil-Salon abgesagtworden. Stattdessen hat Mercedes-Benz seine Neuheiten digital über 10.000Journalisten aus der ganzen Welt vorgestellt. Und das noch in unmittelbarer Nähedes Sindelfinger Werks, dem Kompetenzzentrum für Pkw der Ober- und Luxusklasse.In diesem Werk werden künftig auch Elektrofahrzeuge der neuen Produkt- undTechnologiemarke EQ produziert.Pressekontakt:Ansprechpartner:Mercedes-Benz, Jörg Howe, 0711 17 41341all4radio, Hermann Orgeldinger, 0711 3277759 0Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/28486/4536053OTS: Mercedes-BenzOriginal-Content von: Mercedes-Benz, übermittelt durch news aktuell