BIKE BILD tritt in die Pedale: Neue Ausgabe 1/2017 pünktlich zur Fahrradsaison ab 24. März im Handel (FOTO)

Hamburg (ots) -BIKE BILD erscheint ab sofort viermal jährlich / Mathias Müllerneuer RedaktionsleiterBIKE BILD ist im August 2016 als erster Generalist erfolgreich aufdem Markt der Fahrradzeitschriften gestartet. Jetzt geht die"Faszination Fahrrad" weiter: BIKE BILD tritt in die Pedale underscheint ab sofort viermal im Jahr, die neue Ausgabe 1/2017 kommt am24. März in den Handel. "60.000 verkaufte Exemplare der erstenAusgabe bestätigen, dass wir mit BIKE BILD genau den Nerv der Lesertreffen", sagt BIKE BILD-Objektleiter Alexander Broch. "Auch vomAnzeigenmarkt wird das Magazin sehr gut angenommen."Die aktuelle Ausgabe von BIKE BILD steht ganz im Zeichen der neuenFahrradsaison: Die Redaktion testet Elektro-Mountainbikes sowieRennräder für Einsteiger und nimmt Kinderfahrradsitze, Style-Bikesfür den Frühling und das Ikea-Rad genau unter die Lupe. Außerdem gibtes unterhaltsame Reportagen unter anderem zu dem schwersten Rad derWelt und dem Mountainbike-Paradies Lake District in Großbritannien.Ab dem 1. April übernimmt Mathias Müller, 50, der zuvor für denFachbereich Fahrrad im Delius Klasing Verlag tätig war, dieRedaktionsleitung. Der bisherige Chefredakteur, Christian Steiger,49, wird sich nach dem erfolgreichen Start der ersten BIKE BILD aufseine Aufgaben innerhalb der Chefredaktion der AUTOBILD-Zeitschriftenfamilie konzentrieren, insbesondere auf dieWeiterentwicklung des von ihm verantworteten Titels AUTO BILDREISEMOBIL, der seit Januar 2017 monatlich erscheint.Die Ausgabe 1/2017 von BIKE BILD ist ab Donnerstag, 24. März 2017,im Zeitschriftenhandel erhältlich und kostet 3,90 Euro.Über BIKE BILD:"BIKE BILD - Faszination Fahrrad" ist Deutschlands ersterGeneralist unter den Bike-Zeitschriften: Das Heft richtet sich anRadfahrer aller Modelle. Das redaktionelle Konzept vereintLesevergnügen, Service, Nutzwert und kompetente Tests, ergänzt durchLifestyle, Reise sowie Reportagen. Dabei bietet BIKE BILD einenklaren Fokus auf das Trendthema E-Bike.