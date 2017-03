BIKE BILD: Wohnst du noch oder radelst du schon? Das Ikea-Rad im Alltagstest (FOTO)

Hamburg (ots) -Ikea-Bike "Sladda" im Dauertest / Top sindPreis-Leistungs-Verhältnis, Haltbarkeit, Zubehör und Service / ImStadtverkehr unpraktisch: automatische GangschaltungMöbelriese Ikea versucht sich jetzt auch an Fahrrädern und hat dasModell "Sladda" zum Selbstmontieren ins Programm aufgenommen. Dochwas taugt das Schwedenrad im Alltag? Das will die Zeitschrift BIKEBILD in der aktuellen Ausgabe 1/2017 (EVT: 24.3.2017) wissen. Nacheinem halben Jahr Belastung und rund 1.000 gefahrenen Kilometernsteht fest: vom Wegwerf-Image des Möbelgiganten keine Spur. "Bis aufein paar Lackkratzer zeigt das Rad keinerlei Ermüdungserscheinungen",so BIKE BILD-Redakteur Jörg Maltzan. "Sladda ist fast perfekt auf dieBedürfnisse von Alltagsradlern in der Stadt abgestimmt und sein Geldwert: Mit der Gratis-Kundenkarte von Ikea kostet es gerade mal 499Euro. Im Fahrradhandel müssen Kunden für ähnlich ausgestatteteModelle rund das Doppelte zahlen."Glanzlicht des Unisex-Bikes ist der Riemenantrieb von Continental,der 15.000 Kilometer wartungsfrei funktionieren soll. Vorteile beimFahren: weniger Gewicht als eine Kette und keine Antriebsgeräusche.Das Rad ist außerdem mit der Zweigang-Nabe "Automatix" von Sramausgestattet. Diese schaltet ab einer Geschwindigkeit von 17Kilometern pro Stunde automatisch in einen höheren Gang. Fürsportliche Fahrer ist das praktisch - für Alltagsradler weniger.Gerade beim Stadttempo von 15 bis 20 Kilometern pro Stunde kommt eszu vielen ungewollten Gangwechseln.Punkten kann Sladda beim Zubehör: Frontkorb (34,99 Euro), Anhänger(169 Euro), Gepäckträger (24,99 Euro) und Fahrradtasche (29,99 Euro)gibt es optional dazu. Die Extras sind nicht nur perfekt auf dasIkea-Rad abgestimmt, sondern erweitern sein Einsatzspektrum enorm.Auf dem Trailer haben beispielsweise sechs Bierkisten Platz - mehrpassen auch nicht in den Kleinwagen.Eine Überraschung gab es beim Service. Als die Redaktion eineschleifende Bremse bemängelt, kündigt Ikea an, einen Servicetechnikervorbeizuschicken. Der taucht zwar nie auf, aber: Nach zwei weiterenNachfragen liefert das Möbelhaus ein komplett neues Rad. JörgMaltzan: "Das ist perfekter Service, bei dem der Fahrradhandel nichtmithalten kann. Bemängeln kann man bei Sladda - abgesehen von derautomatischen Gangschaltung - nur Kleinigkeiten wie die wackligeBatterieleuchte, den unstabilen Ständer und die quietschende Bremse."Den vollständigen Artikel "Wohnst du noch oder fährst du schon..."lesen Sie in der aktuellen Ausgabe 1/2017 von BIKE BILD, die ab 24.März 2017 im Zeitschriftenhandel erhältlich ist.Abdruck mit Quellenangabe "BIKE BILD" honorarfreiÜber BIKE BILD:"BIKE BILD - Faszination Fahrrad" ist Deutschlands ersterGeneralist unter den Bike-Zeitschriften: Das Heft richtet sich anRadfahrer aller Modelle. Das redaktionelle Konzept vereintLesevergnügen, Service, Nutzwert und kompetente Tests, ergänzt durchLifestyle, Reise sowie Reportagen. Dabei bietet BIKE BILD einenklaren Fokus auf das Trendthema E-Bike.Pressekontakt:Agentur:John Warning Corporate Communications GmbHKatharina HardtTelefon: (040) 533 088 84E-Mail: k.hardt@johnwarning.deOriginal-Content von: Verlagsgruppe Auto, Computer & Sport, übermittelt durch news aktuell