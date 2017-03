BIKE BILD: Baby an Bord - So transportieren Sie den Nachwuchs sicher (FOTO)

Hamburg (ots) -BIKE BILD untersucht Hecksitz, Frontsitz, Anhänger und Lastenradauf Sicherheit sowie Vor- und Nachteile beim KindertransportKindersitz vorn oder hinten? Anhänger oder lieber gleich einLastenrad? Die Möglichkeiten, Kleinkinder mit dem Fahrrad zutransportieren, sind vielfältig. In der aktuellen BIKE BILD-Ausgabe1/2017 (EVT: 24.3.2017) untersucht die Redaktion die gängigstenTransportmethoden auf Sicherheit sowie Vor- und Nachteile. "Die guteNachricht: Sicher sind alle getesteten Möglichkeiten", sagt BIKEBILD-Redakteur Jörg Maltzan. "Neben vielen Vorteilen bietenKindersitze & Co. aber auch einige Nachteile. Beides haben wir fürunsere Leser übersichtlich gegenüber gestellt."Hecksitze, die über den Gepäckträger montiert werden, sind diebeliebteste Methode, um Kinder auf dem Fahrrad mitzunehmen. Vorteiledes kostengünstigen Hecksitzes sind der hochgezogene Lehnenbereich,der den Kopf auch seitlich stützt und der Wind- und Wetterschutz, dendas Kind hinter dem Rücken des Fahrers hat. Die Position auf dem Radhat aber auch handfeste Nachteile. Erstens ist der Nachwuchs nicht imBlick des Fahrers. Zweitens können hinten montierte Kindersitze dasRad instabil machen - gefährlich vor allem bei Ausweichmanövern.Entwarnung kann BIKE BILD bei Frontradsitzen geben: Denn dasGerücht, sie seien gefährlich und darum verboten, stimmt nicht. Faktist, dass Frontsitze nur bis 15 Kilogramm Kindsgewicht zugelassensind und je nach Radtyp den Bewegungsspielraum des Fahrerseinschränken können. Die Vorteile liegen auf der Hand: Das Kind istim Blick des Fahrers und der Gepäckträger lässt sich voll nutzen.Alternativen zu Heck- und Frontsitzen sind Fahrradanhänger undLastenrad. Mit Trailern lassen sich bereits Neugeborenetransportieren. Sie bieten ein großes Ladevolumen und sind zudem fürbis zu zwei Kinder geeignet. Nachteile sind der höhere Fahrwiderstandund der große Platzbedarf. Diesen braucht man auch mit Lastenrädern,die zudem teuer sind: Sie kosten zwischen 900 und 7.500 Euro. Dafürsind diese sogenannten Cargobikes allerdings auch flexibeleinsetzbar: So gibt es beispielsweise Halterungen für Babyschalen.Sind keine Kinder an Bord, lässt sich das Rad für den Transportgrößerer Lasten mit einem Gewicht von bis zu 300 Kilogramm nutzen.Jörg Maltzan: "Egal ob Sitz, Trailer oder Lastenrad - wer seine Kidsanstatt mit dem Auto mit dem Drahtesel transportiert, spart nicht nurviel Geld, sondern fördert auch die Gesundheit und Entwicklung derSprösslinge."Den vollständigen Artikel "Baby an Bord" lesen Sie in deraktuellen Ausgabe 1/2017 von BIKE BILD, die ab 24. März 2017 imZeitschriftenhandel erhältlich ist.Abdruck mit Quellenangabe "BIKE BILD" honorarfreiÜber BIKE BILD:"BIKE BILD - Faszination Fahrrad" ist Deutschlands ersterGeneralist unter den Bike-Zeitschriften: Das Heft richtet sich anRadfahrer aller Modelle. Das redaktionelle Konzept vereintLesevergnügen, Service, Nutzwert und kompetente Tests, ergänzt durchLifestyle, Reise sowie Reportagen. Dabei bietet BIKE BILD einenklaren Fokus auf das Trendthema E-Bike.Pressekontakt:Agentur:John Warning Corporate Communications GmbHKatharina HardtTelefon: (040) 533 088 84E-Mail: k.hardt@johnwarning.deOriginal-Content von: Verlagsgruppe Auto, Computer & Sport, übermittelt durch news aktuell