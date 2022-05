BIKE24-Aktie: Starkes Wachstum!

Das sieht gut aus * Konzernumsatz steigt um 7% auf 61,8 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr * Neue lokalisierte Online-Shops in Frankreich und Italien verzeichnen ein deutlich zweistelliges Umsatzplus * Anhaltend starkes Wachstum in Spanien * Zahl der aktiven Kunden steigt um 10 % gegenüber dem Vorjahr auf 835 Tsd. * Prognose für das Gesamtjahr 2022 am unteren Ende… Hier weiterlesen