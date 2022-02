BIGG Digital Assets-Aktie: Sensationell!

In den vergangenen fünf Tagen hat die BIGG Digital Assets-Aktie knapp 45 Prozent an Wert zugelegt. Damit befindet sich das Papier wieder nah an der 0,90-Euro-Marke. Der Titel befand sich nämlich seit November auf einer Talfahrt und verlor fast 60 Prozent seines Wertes. Der Grund für den Anstieg dürfte die Kaufwelle auf dem Kryptomarkt sein. Der gesamte Kryptomarkt befindet sich wieder ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung