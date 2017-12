BIC: Mit innovativen Produkten sollte das Geschäft wieder anziehen!

Liebe Leser,

BIC hat solide Zahlen für das 1. Halbjahr präsentiert. In einem schwieriger gewordenen Umfeld stieg der Umsatz um 3% auf 1.063 Mio €. Auf vergleichbarer Basis und währungsbereinigt waren es 0,3%. Geringere Vertriebskosten erhöhten das Bruttoergebnis auf 550,2 Mio €. Das operative Ergebnis (EBIT) stieg um 2,7% auf 219,4 Mio €, und die EBIT-Marge erreichte mit 20,6% knapp das Vorjahresniveau. Unterm Strich hat BIC mit 129,6 Mio € rund 7,5% weniger verdient. Die 3 Kernsparten haben sich unterschiedlich entwickelt.

Aus regionaler Sicht kam das Umsatzwachstum aus Europa

Während die Umsätze mit Büromaterial und Feuerzeugen um 3,3% bzw. 0,8% gestiegen sind, gab der Umsatz mit Rasierern um 4,3% nach. Mit knapp 40% weist die Sparte Feuerzeuge die höchste operative Gewinnmarge (EBIT-Marge) aus und ist damit das profitabelste Segment. Gegenüber dem Vorjahr gab die Marge allerdings etwas nach.

In der Sparte Graphic ging der Umsatz erneut zurück und zwar um 7,3%. Zudem ist die Sparte mit einer EBIT-Marge von -1,8% immer noch nicht profitabel. Aus regionaler Sicht kam Umsatzwachstum aus Europa und den Emerging Markets, während in Nordamerika der Umsatz um 3,7% rückläufig war. Mit innovativen Produkten sollte das Geschäft auch dort wieder anziehen. Die Umsatzzahlen für das 2. Quartal deuten zumindest darauf hin. Die Emerging Markets profitierten von der neuen Fabrik in Gujarat und von der Übernahme des Marktführers Cello Pens, mit der BIC der Markteintritt in Indien gelang.

Jetzt wird das Geheimnis alter Börsen-Millionäre gelüftet…

… denn heute können Sie den Bestseller: „Börsenrente: Reich im Ruhestand!“ von Börsen-Guru Volker Gelfarth kostenlos anfordern. Während andere Anleger für dieses Meisterwerk 39,90 Euro zahlen müssen, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit Übernahmen reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.