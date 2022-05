BIC-Aktie: Sollten Anleger sich freuen?

Weitere Suchergebnisse zu "Bic":

Unterm Strich ist ein Gewinnsprung auf 314 Mio € gelungen. Verantwortlich für die positiven Ergebnisse war das dynamische Wachstum in den aufstrebenden Schwellenländern. Hier konnte im Durchschnitt ein Plus von 60% erzielt werden. Wichtigste Wachstumstreiber waren Indien und Lateinamerika. Hier konnte der Umsatz verdoppelt werden. Zudem wurde das Online- Geschäft weltweit ausbaut. So ließ sich selbst in den etablierten Industriestaaten… Hier weiterlesen