BIC Aktie: Konjunkturabhängiger als angenommen?

In Zeiten der Pandemie zeigte sich, dass das Geschäftsmodell doch nicht so krisenresistent ist wie es oft dargestellt wird. Richtig ist, dass BIC Qualitätsprodukte des täglichen Bedarfs verkauft. Diese wurden in der Corona-Krise aber deutlich weniger nachgefragt.

2020 sank der Umsatz um 16,5% auf 1,6 Mrd €. Unterm Strich hat sich der Gewinn auf 94 Mio € fast halbiert. Besonders schlecht



