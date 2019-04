BIAL startet neue Kampagne zum Weltparkinsontag

Der Film "Speak up for Parkinson's / Über Parkinson sprechen" gibt10 Millionen Menschen eine StimmePorto, Portugal (ots/PRNewswire) - Viele Menschen mit Parkinsonerleben die alltäglichen Schwierigkeiten, sich Gehör zu verschaffen,zu verstehen bzw. verstanden zu werden. Der neue Film von BIAL sollihnen eine Stimme geben. "Speak up for Parkinson's" ist Teil einerweltweiten Kampagne, die von BIAL in sozialen Netzwerken gestartetwurde und vor drei Jahren mit dem Ziel begann, das Wissen über dieRealität zu erweitern, in der einige Menschen mit Parkinson leben.Stimmveränderungen sind eine der Folgen des Fortschreitens derParkinson-Krankheit und können im Rahmen des täglichen Zusammenlebensverschärft werden. Dies ist das Thema, das als Leitmotiv für die neueKampagne zur Parkinson-Krankheit dient, die am des Welttages derParkinson-Krankheit am 11. April gestartet wird.Der Film zeigt eine echte Parkinson-Patientin mitStimmschwierigkeiten und basiert auf der Idee, dass, wenn vieleStimmen wie eine sprechen, die Botschaft stärker und auchweitreichender ist. BIAL ist der Ansicht, dass Patienten nicht durchdie Krankheit definiert werden sollten. Die Vereinigung vielerStimmen von Menschen mit Parkinson trägt dazu bei, sie zu stärken unddas Bewusstsein für die Bedürfnisse, Herausforderungen, Frustrationenund Schwierigkeiten derjenigen zu schärfen, die mit der Krankheitleben und umgehen müssen.Die Parkinson-Krankheit ist eine progressive neurodegenerativeErkrankung, die Nervenzellen im Gehirn betrifft, die für dieKontrolle der Bewegung verantwortlich sind. Im Verlauf der Erkrankungkönnen häufige tägliche Aufgaben wie Telefongespräche, Bestellungenin einem Restaurant oder einfach nur das Ausdrücken einer Idee zuechten Herausforderungen werden. Die Komplexität der Durchführungdieser Aktionen verursacht Angst und kann zu einer Isolation führen.In den schwersten Fällen entsteht ein Gefühl der Hilflosigkeit, dasauch zu Depressionen führen kann.Dieser neue Film vereint die Stimmen derjenigen, die täglich mitPatienten zu tun haben. Denn obwohl Wissen darüber vorhanden ist, wasdie Krankheit ist, gibt es immer noch einen großen Mangel an Wissenüber die Schwierigkeiten, speziell sozialer Natur, mit denenPatienten täglich konfrontiert sind. Eine bessere Kenntnis der Folgendieser Krankheit könnte zu mehr Toleranz und einem relevanten Beitragzur Verbesserung der Lebensqualität von mehr als 10 MillionenParkinson-Betroffenen auf der ganzen Welt beitragen.Für Rui Sobral, Direktor der globalen Parkinson-Fachabteilung beiBIAL, "haben diese Patienten immer noch nicht eine ausreichend starkeStimme. Die meisten Menschen wissen immer noch nicht genug über dieseKrankheit. Mit dieser Kampagne wollen wir das Tabu brechen und dafürbrauchen wir alle möglichen Stimmen, um Patienten und auch demPflegepersonal zu helfen. Aufgrund ihrer Nähe sind die Betreuer,seien es Familienangehörige, Freunde oder Angehörige vonGesundheitsberufen, in einer privilegierten Situation, um die Grenzenund Einschränkungen zu klären, die die Krankheit mit sich bringt.Dies ist das dritte Jahr in Folge, in dem wir versuchen, dasBewusstsein für die Parkinson-Krankheit bei allen Menschen zuschärfen. Wir haben eine emotionale Kampagne ins Leben gerufen, weildas Leben aus Emotionen besteht, aber auch eine ehrliche, weil sierealistisch ist und wir hoffen, dass sie viele Herzen erreichen wirdund uns hilft, besser zu verstehen, was es bedeutet, wirklich mitdieser belastenden Krankheit zu leben".Seit 2017 entwickelt BIAL globale Kampagnen im Zusammenhang mitdem Weltparkinsontag. Ziel dieser Kampagnen ist es, das Bewusstseinfür die Krankheit und ihre Auswirkungen auf Menschen zu schärfen, diedirekt oder indirekt von ihr betroffen sind. Die Filme sollen auchveranschaulichen, wie einige der mit der Krankheit verbundenenEinschränkungen mit Verständnis und Unterstützung aller überwundenwerden können. Die Filme aus früheren Kampagnen ("Me at my best(https://www.youtube.com/watch?v=i5U2W5iiHl0&t=14s)" - 2017; "There's no right rhythm for life(https://www.youtube.com/watch?v=TwtuWbXbzb4&t=2s)" - 2018),unterstützt durch digitale Plattformen, erreichten bisher mehr als1,1 Millionen Besucher.BIAL engagiert sich für die Parkinson-Krankheit und hat deshalb2018 die Plattform "Parkinson's in Mind(https://www.bialparkinsons.com/)" ins Leben gerufen, die eineWebsite und soziale Netzwerke wie Facebook(https://www.facebook.com/ParkinsonsInMind/), LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/parkinson-in-mind/), Twitter(https://twitter.com/ParkinsonInMind) und Youtube(https://www.youtube.com/channel/UC3Z8y2Hy20iXC_h4_5Es4Dw) umfasstund Inhalte für Menschen mit Parkinson-Krankheit, Pflegekräfte undAngehörige des Gesundheitswesens (im geschützten Bereich) anbietet.Link zum Film "Speak Up for Parkinson's":https://youtu.be/-unalcFYtkAÜber BIALDas 1924 gegründete Unternehmen BIAL hat es sich zur Aufgabegemacht, therapeutische Lösungen im Gesundheitswesen zu erforschen,zu entwickeln und anzubieten. In den letzten Jahrzehnten hat sichBIAL strategisch auf Qualität, Innovation und Internationalisierungkonzentriert. BIAL engagiert sich stark für therapeutischeInnovationen und investiert mehr als 20 Prozent seines Jahresumsatzesin die Forschung & Entwicklung (I & D) in den BereichenNeurowissenschaften und Herz-Kreislauf-System. Das Unternehmenerwartet, in den kommenden Jahren weitere neue Medikamente auf denMarkt zu bringen, die internationale Präsenz auf Basis eigenerMedikamente zu stärken und das Ziel zu erreichen, Patienten auf derganzen Welt mit innovativen Produkten zu versorgen.Weitere Informationen zu BIAL sehen Sie bitte: www.bial.comÜber die Parkinson-KrankheitDie Parkinson-Krankheit (PD) ist eine chronische und progressiveneurodegenerative Pathologie, die durch eine starke Reduktion desNeurotransmitters Dopamin gekennzeichnet ist, welche durch dieDegeneration bestimmter Neuronen im Gehirn verursacht wird.Epidemiologische Beweise deuten auf eine komplexe Interaktionzwischen genetischer Vulnerabilität und Umweltfaktoren hin. KlinischeManifestationen treten in der Regel nach dem Alter von 50 Jahren auf(das Durchschnittsalter der Diagnose liegt bei ca. 60 Jahren). DiePrävalenz der Krankheit wird auf 300 pro 100.000 Einwohner geschätztund steigt in der Altersgruppe zwischen 55 und 60 Jahren auf 1 von100 an. Die European Parkinson's Disease Association (EPDA) schätzt,dass in der Europäischen Union rund 1,2 Millionen Menschen an derParkinson-Krankheit leiden. Die Diagnose der Parkinson-Krankheitbasiert auf klinischer Beobachtung und kann bei Patienten mit zweivon drei Haupt- oder Leitsymptomen gestellt werden: Zittern imRuhezustand, Muskelsteifigkeit und Bradykinesie (langsame Bewegung).Weitere häufige Symptome sind Haltungsinstabilität, verminderter odereingeschränkter Gesichtsausdruck und Blinzeln und schrägeKörperhaltung. Die Krankheit führt zu einer fortschreitendenBeeinträchtigung bzw. Behinderung von Patienten, wodurch ihr Lebenund ihre täglichen Aktivitäten stark beeinträchtigt werden.