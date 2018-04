BIAL bucht ein Video für den Weltparkinson-Tag

Porto, Portugal (ots/PRNewswire) -"ES GIBT KEINEN RICHTIGEN LEBENSRHYTHMUS". WAHRE MENSCHEN MITPARKINSON-KRANKHEIT TANZEN IN IHREM EIGENEN RHYTHMUS UM TOLERANZ ZUFÖRDERN.BIAL hat Pamela Quinn, die nordamerikanische und preisgekrönteParkinson-Bewegungsfreiheit-Coach und Choreographin dazu eingeladenein Video herzustellen, in dem wir mit echten Parkinson-Krankearbeiten wollten. Das Video, das zum Weltparkinson-Tag am 11. Aprillanciert wird, konzentriert sich hauptsächlich auf gegenseitigerRespekt und versucht dabei zu zeigen, dass Parkinson-Kranke wirklichinspirierende Menschen sein können.Menschen haben unterschiedliche Rhythmen: einige sind schneller,einige sind langsamer. Aber wer weiß welcher der richtige Rhythmusist? In einer perfekten Welt, jeder würde sich gegenseitigrespektieren. Aber in unserem hektischen Alltag, ist die Erfahrungfür Tausende von Parkinson-Kranke die überall in der Welt leben ganzanders, wenn sie manchmal ein paar Minuten länger brauchen, um ihrealltägliche Aufgaben zu erledigen.Die Parkinson-Krankheit ist eine fortschreitende neurodegenerativeErkrankung, die die Nervenzellen von bestimmten Stellen des Gehirnsbetrifft. Für diejenigen die an dieser Krankheit leiden, bedeutet esviel mehr als nur die Physische Symptome; es handelt sich dazu um denVerlust der eigenen Unabhängigkeit. Dennoch, die meisten Patientenkönnen ihre alltäglichen Aufgaben erledigen wie die Geldbörse greifenund die Lebensmittel bezahlen, eine ATM Maschine verwenden, dieStraße überqueren oder im Bus sitzen. Aber die Besorgnis zu lange zubrauchen und die ungeduldige Menschen die an der Schlange warten zuirritieren, kann die Symptome verschärfen, macht es viel schwierigerfür Parkinson-Kranke ihre Aufgaben zu erfüllen und führt sieallmählich dazu auf ihrer eigenen Unabhängigkeit zu verzichten.Wenn man mehr über dieser Krankheit wisst und wenn man mehrtolerant ist, kann tatsächlich das Leben von 10 Millionen Personenmit Parkinson-Krankheit überall auf der ganzen Welt besser werden.BIAL hat sich als Mission vorgenommen, diese Leute zu befähigen undermutigen, indem wir auch zeigen, dass Parkinson-Kranke inspirierendeMenschen sein können. Um es zu prüfen, hat BIAL Pamela Quinn, dazueingeladen, ein Video herzustellen, in dem sie mit echten Patientenund professionellen Tänzern arbeiten konnte. Pamela Quinn, die selbstan der Krankheit leidet, ist eine ehemalige professionelle Tänzerinund arbeitet als Parkinson-Bewegungsfreiheit-Coach in der New YorkerSchule, PD Movement Lab. Das Video soll am Welt-Parkinson-Tagherauskommen und ist nicht nur für Leute die an dieser Krankheitleiden gemeint, sondern, hauptsächlich, für diejenigen die nichtsdarüber verstehen.In diesem Video sieht man choreographierten Vorstellungen die indrei verschiedene Alltagssituationen stattfinden: in einemLebensmittelmarkt, in einem Bus und am Fußgängerübergang, woprofessioneller Tänzer und Leute mit Parkinson-Krankheit in ihremeigenen Rhythmus tanzen während sie alltägliche Aufgaben, die indieser bestimmten Umgebung eingestellt sind, metaphorisch aufführen,wie Lebensmittel einkaufen, sich in einen fahrenden Bus setzen oderdie Straße in den Spitzenstunden überqueren. Es ist erstaunlich dabeizu sehen, wie alle Tänzer um die Patienten immer reibungslossynchronisiert bleiben.Das Video endet mit einer Botschaft: "Es gibt keinen richtigenLebensrhythmus", dass uns dabei fördert mehr tolerant zu sein undmehr über diese Krankheit zu wissen. Das führt uns zum zweiten, aberdennoch nicht weniger wichtiger Teil dieser Kampagne: einenDokumentarfilm über das ganze Projekt, wo Pamela Quinn und noch dreiandere Leute mit Parkinson-Krankheit über ihre persönlichenErfahrungen und ihre Zusammenarbeit bei diesem Projekt sprechen, mitdem Ziel andere zu inspirieren.Rui Sobral, der Leiter der Parkinson-Krankheit-Abteilung von BIAList, erklärt die Bedeutung des Projektes: "Die Parkinson-Krankheitzieht viel von Menschen weg, aber je mehr man mit wahre Menschenarbeitet, desto mehr Menschen wie Pamela Quinn findet man, die dieseunglaubliche Lebensenergie übertragt und die uns wirklich geholfenhat diese Idee zu verwirklichen. Es war einfach inspirierend siearbeiten zu sehen und eine unglaubliche demütige Lektion für uns,dass sie mit BIAL zusammengearbeitet hat. Dabei, wurde auchbegreiflich gemachen, dass Parkinson-Kranke inspirierende Menschen,von denen wir noch viel lernen müssen".Die Kampagne soll offiziell am nächsten 11. April, derWelt-Parkinson-Tag, weltweit starten. Es wird sowohl auf der Websiteund auf den sozialen Netzwerken der EDPA und BIAL vorgestellt, alsauch auf die der Michael J. Fox Foundation, der InternationalParkinson and Movement Disorder Society (MDS) und der EuropeanAcademy of Neurology.Sie können hier (http://www.bialparkinsons.com/worldpdday) dasVideo ansehenSie können hier (https://www.bial.com/de/presse.138/aktuelles.140/_es_gibt_keinen_richtigen_lebensrhythmus_.a766.html) diePressemitteilung ansehen