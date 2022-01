BHP soll nur noch in Australien gelistet werden - nicht mehr im Stoxx50

Weitere Suchergebnisse zu "BHP Group":

MELBOURNE/LONDON (dpa-AFX) - Der Rohstoffkonzern BHP soll künftig nur noch in Australien und nicht mehr zusätzlich in Europa gelistet werden. Die Aktionäre stimmten mehrheitlich für eine Vereinheitlichung der derzeitigen doppelten Börsennotierung, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Mit dem Rückzug von der London Stock Exchange wird BHP künftig auch nicht mehr dem Aktienindex Stoxx50 angehören. Das Vorhaben der Aktionäre muss noch in Großbritannien genehmigt werden. Eine Anhörung dazu vor dem Gericht soll am 25. Januar stattfinden./ngu/he/stw