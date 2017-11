BHP Billiton: Das sind die Aussichten!

Weitere Suchergebnisse zu "BHP Billiton":

per drittes Quartal 2017 trug BHP Billitons Eisenerzsegment 40 % zum EBITDA bei. Es ist neben den Kohle- und Kupfersegmenten das größte Segment des Unternehmens. Der Eisenerzpreis hat sich in diesem Jahr allerdings sehr volatil verhalten. Nachdem er in Erwartung einer fallenden Stahl-Kapazität in China zuvor deutlich gestiegen war, brach er ab etwa August wieder ein. Ein Aufwärtstrend ist also nach dem Rebound im ersten halben Jahr nicht zu erkennen.

Volatilität könnte sich auch im nächsten Jahr fortsetzen

Derzeit erholt sich der Eisenerzpreis dank anziehender Stahlpreise. In Erwartung eines deutlich ansteigenden, weltweiten Angebotes im nächsten Jahr könnte der Preis insbesondere im zweiten Halbjahr weiter belastet bleiben, vor allem, wenn die Nachfrage aus China nachlassen sollte. Das Unternehmen geht allerdings in der ersten Hälfte des Jahres von einem Rebound der Preise aus, insbesondere beim Eisenerzpreis. Das Kupfersegment von BHP Biliton hat per Q3 2017 die Rückgänge im Eisenerzsegment teilweise kompensieren können. Schauen wir ein wenig in die Zukunft.

Deutlich höhere Umsätze in 2018 und geringere in 2019

Analysten erwarten, dass BHP Billiton im Geschäftsjahr 2017/18, das im Juni 2018 endet, 42,2 Mrd. US-Dollar an Umsatz erzielen wird. Sollte die Prognose eintreffen, wäre es ein Plus von 10,2 % gegenüber dem Vorjahr. Im vergangenen Geschäftsjahr hat das Unternehmen bereits einen Anstieg von 24 % verzeichnet. Das EBITDA soll um 9,3 % auf 22,2 Mrd. US-Dollar steigen. Größtenteils sollen die Zuwächse dank steigender oder zumindest stabiler Rohstoffpreise erzielt werden. Für das Jahr 2019 erwarten Analysten allerdings bereits einen Rückgang auf 20,8 Mrd. US-Dollar beim EBITDA. Aktuell vergeben von insgesamt 18 Analysten zehn eine “Kaufen”-Bewertung ab, sechs würden halten und zwei verkaufen.

