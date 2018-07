BHP Billiton: Das gibt’s ja gar nicht!

Weitere Suchergebnisse zu "BHP Billiton":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie BHP Billiton, die im Segment "Diversified Metals & Mining" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 28.07.2018, 00:20 Uhr, an ihrer Heimatbörse London mit 1707,33 GBP.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir BHP Billiton einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob BHP Billiton jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es konnten keine wesentlichen Richtungsausschläge in der Kommunikation ausgemacht werden. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger jedoch verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen BHP Billiton. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Verkaufsignalen ergeben in den letzten zwei Wochen. Konkret handelte es sich um 3 "Sell"-Signale (bei 0 "Buy"-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Sell" Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

2. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist BHP Billiton mit einem Wert von 25,33 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Iron & Steel" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 29,89 , womit sich ein Abstand von 15 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

3. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 21 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die BHP Billiton-Aktie sind 8 Einstufungen "Buy", 12 "Hold" und 1 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Hold"-Rating für das Wertpapier. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das BHP Billiton-Wertpapier aus dem letzten Monat "Hold" (5 Buy, 5 Hold, 1 Sell). Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 1599,47 GBP. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (1672,8 GBP) ausgehend um -4,38 Prozent fallen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Hold". Zusammengefasst erhält BHP Billiton von den Analysten somit ein "Hold"-Rating.