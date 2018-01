BHP Billiton: Der Stand der Dinge!

Weitere Suchergebnisse zu "BHP Billiton":

BHP Billitons operative Ergebnisse sind zu einem nicht geringen Anteil vom Eisenerzpreis abhängig. Die Aussichten für das neu begonnene Jahr werden daher auch größtenteils von der Entwicklung im Eisenerzpreis abhängen. Der Eisenerzpreis hat in den letzten drei Monaten um mehr als 20 % aufgewertet. Die BHP Billiton Aktie hat in den letzten vier Wochen eine Steigerung im Preis von fast 16 % erzielt. Seit Mitte des Jahres steht ein Plus von 35 % zu Buche.

Rohstoffpreise trugen größtenteils zur Stabilität bei

Die anderen Segmente Kupfer und Petroleum wirkten im Jahr 2017 bei vorübergehenden Preisschwankungen im Eisenerz kompensierend, da die Preise dort stabilere Zuwächse verzeichneten. Es ist daher im Falle der BHP Billiton Aktie wichtig, auf alle drei Segmente zu achten. Sollten nämlich alle Preise korrigieren, wäre es kein besonders gutes Signal für die BHP Billiton Aktie.

Analysten stellen sich etwas skeptischer für das neue Jahr auf

Charttechnisch hat der Wert einige Hürden, wie etwa den 200-Wochen-Durchschnitt, überwinden können. Das wäre das erste Mal seit dem Jahr 2014. Von insgesamt neunzehn Analysten vergeben derzeit neun eine Kaufen-Bewertung für die Aktie ab, acht würden halten und zwei würden verkaufen. Insgesamt drei Analysten haben ihre Bewertung zum Negativen hin verändert. Grund dafür sollen weniger positive Erwartungen an weitere Preissteigerungen für die besagten Rohstoffe und damit Ergebnisse sein. Der durchschnittliche Zielkurs liegt bei 27,56 US-Dollar.

Bewertung ist erhöht

Bewertungstechnisch liegt das aktuelle KGV bei 20,9, während das erwartete auf 16,09 fällt. Beide Werte liegen über dem Peer-Durchschnitt. Das erwartete EV/EBITDA liegt bei 6,4 und ist damit das höchste unter den der größten Peers Rio Tinto, Vale SA und Cleveland-Cliffs.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.