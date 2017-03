BHP Billiton: Gigantischen Aufwärtsausbruch angesteuert!

Weitere Suchergebnisse zu "BHP Billiton":

BHP Billiton konnte in den zurückliegenden Handelstagen einen gigantischen Aufwärtsausbruch ansteuern. Es ging um fast 10 % nach oben. Damit hat die Aktie in vielen kürzeren zeitlichen Dimensionen den Sprung Richtung Aufwärtstrends geschafft und könnte die Trendwende in den nächsten Handelsstunden schaffen.

Nach den jüngsten Kursgewinnen klopft die Aktie aus charttechnischer Sicht an bedeutenden Marken. Bei 18,00 Euro ist eine massive Hürde zu identifizieren. Scheitert die Aktie hieran, dürfte es aus dieser Sicht wieder etwas weiter bergab gehen. Sollte der Kurs über diese Marke steigen, dann ist ein nächster Ausbruch auf 19,33 möglich. Hier hatte die Aktie am 21. Februar 2017 ein aktuelles 12-Monats-Hoch markiert.

Aufwärtstrend lediglich langfristig

Dabei ist die Aktie lediglich langfristig im Aufwärtstrend. Der technisch kürzerfristige Trend ist mit einem Abstand von wenigen Prozentpunkten auf die kurzfristigen Trendmarken allerdings auf der Kippe. Hier könnte es bald zu steigenden Notierungen kommen.

Immerhin liegt die Aktie in den beiden vergangenen Wochen trotz des großen Gewinns von fast 10 % binnen der zurückliegenden Handelswoche mit einem Minus von etwas mehr als 1 % noch im roten Bereich. Deshalb sind technische Analysten insgesamt noch skeptisch.

Unter dem Strich liegt die Aktie knapp im grünen Bereich.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.