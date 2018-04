BHP Billiton Aktie springt nach Rohstoffpreiserholung nach oben!

Weitere Suchergebnisse zu "BHP Billiton":

Liebe Leser,

die BHP Billiton Aktie kann in dieser Woche, Stand Mittwochvormittag, bereits auf ein Plus von fast 4 % verweisen. Charttechnisch betrachtet könnte sie damit einen Boden im Bereich bei 16 Euro je Aktie ausbilden. Dort verläuft derzeit der 200-Wochen-Durchschnitt. Gleichzeitig testet die Aktie nun den horizontalen Widerstandsbereich bei 17 Euro je Aktie an. Sollte dieser in den nächsten Tagen überschritten ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von David Iusow.