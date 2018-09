BHP Billiton-Aktie: Das sieht nun wieder viel besser aus….

Weitere Suchergebnisse zu "BHP Billiton":

Die Aktie von BHP Billiton ist in den vergangenen Wochen wieder deutlich stärker geworden. Gerade charttechnisch versierte Experten sprechen von einem möglichen Durchmarsch nach oben, der in den Kurssignalen deutlich werden würde. Denn die Widerstände, die sich in den Weg hätten stellen können, gelten nun als überwunden.

Konkret: Die Aktie hat alleine in den zurückliegenden beiden Wochen einen Aufschlag von etwa 10 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.