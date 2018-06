BHP Billiton Aktie: Das ist ein echter Kauf!

Weitere Suchergebnisse zu "BHP Billiton":

BHP Billiton hat am Mittwoch einen wichtigen und kräftigen Aufschlag geschafft. Es ging um annähernd 2 % nach oben. Damit habe die Aktie zuletzt eine bedeutende Unterstützungszone verteidigt, sagen die Analysten. Bei gut 20 Euro waren die Kurse nun zum dritten Mal in wenigen Monaten in einer wichtigen Entscheidungssituation. Dabei gelang das Comeback nach oben relativ eindrucksvoll. Der Wert könnte nun ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.