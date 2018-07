BHP Billiton Aktie: Was für ein Verlust – und nun?

Weitere Suchergebnisse zu "BHP Billiton":

Deftige Rücksetzer für BHP Billiton am Mittwoch. Es ging um 3,6 % nach unten. Die bisherige charttechnische Aufwärtsformation scheint zu brechen. Nun kommt es auf die nächsten Tage an. Es kann in beide Richtungen deutliche Bewegungen geben. Konkret: Der Wert befindet sich in einem charttechnischen Aufwärtstrend. An sich. Denn: Jetzt sind die Kurse auf weniger als 19 Euro nach unten gefallen.

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.