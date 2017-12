BHP Billiton Aktie: Schwarze Zahlen!

Weitere Suchergebnisse zu "BHP Billiton":

Die Zahlen für das vergangene Jahr lagen größtenteils innerhalb der Erwartungen. Nach Jahren rückläufiger Umsätze verhalf die Rallye an den Rohstoffmärkten zu florierenden Geschäften. Der Umsatz zog um 23,9% auf 38,3 Mrd $ an, während unterm Strich wieder schwarze Zahlen geschrieben wurden. Nach 6,4 Mrd $ Verlust im Vorjahr erzielte BHP einen Gewinn von 5,9 Mrd $. Positiv überraschte die Entwicklung des Cashflows, der um 58,2% auf 16,8 Mrd $ zulegte. BHP traf es in den vergangenen Jahren gleich doppelt. Einerseits drückte der Verfall der Energiepreise die Margen tief in die rote Zone.

Ein umfangreiches Umstrukturierungsprogramm soll die Fixkosten senken

Aufgrund des Bento Rodrigues Dammbruchs in Brasilien stand das Management andererseits vor der Aufgabe, BHP auf Reparaturzahlungen in Milliardenhöhe vorzubereiten. Gemeinsam mit Vale (2509) wurde eine Eisenmine in Mariana, Brasilien, unter dem Joint Venture Samarco betrieben. Der Dammbruch gilt als die größte Umweltkatastrophe der Geschichte Brasiliens. Der aktuelle Streitwert beläuft sich auf über 70 Mrd $.

Das Management setzte ein umfangreiches Umstrukturierungsprogramm um, um die Fixkosten zu senken. Darunter fiel auch der Abbau von über 20.000 Jobs in den vergangenen 2 Jahren und der Verkauf von unprofitablen Minen. Die Sachinvestitionen wurden seit 2015 halbiert. Für positive Impulse sorgte die Erholung der Ölpreise, die seit ihrem Jahrestief im Juni mehr als 37% auf 59 $ pro Barrel zulegten.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.