BHP Billiton Aktie: Jetzt wirklich ganz genau hinsehen!

Weitere Suchergebnisse zu "BHP Billiton":

BHP Billiton ist auf dem Weg nach unten. Darauf verweisen zumindest die charttechnischen Analysten, die den Wert bei einem Abschlag von 1,7 % am Freitag noch einmal etwas schwächer einschätzen. Die Aktie sei somit zwar immer noch in einem charttechnischen Aufwärtstrend verankert, dieser werde jedoch zusehends schwächer. Denn die Notierungen waren von Bewertungen in Höhe von mehr als 20 Euro durch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.