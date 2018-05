BHP Billiton Aktie: Erneut ein großes Zeichen!

Weitere Suchergebnisse zu "BHP Billiton":

BHP Billiton ist zuletzt weiter nach oben geklettert. Am Donnerstag ging es für den bekannten Konzern um fast 1 % nach oben. Dies zeigt die allgemeine Richtung für die Aktie klar an: Der Titel befindet sich in einem charttechnischen Aufwärtstrend. Die Kurse kennen seit den Tiefpunkten bei 16 Euro nun fast keine Grenze, es ging bereits bis zu 20 Euro nach ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.