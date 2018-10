BHP Billiton-Aktie: Die Aussichten sind gut!

Weitere Suchergebnisse zu "BHP Billiton":

BHP Billiton konnte in den vergangenen Wochen deutliche Kursgewinne verzeichnen. Diese Serie setzte sich am Montag zunächst nicht fort. Es ging um fast 1,7 % nach unten, womit sich die Aussichten auf den ersten Blick sogar etwas eingetrübt haben. Dennoch stehen die Chancen insgesamt weiterhin gut, meinen die charttechnischen Analysten. Denn: Der Wert hat schlimmstenfalls zurück in die Spur des allgemeinen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.