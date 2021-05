BHP Aktie: Warum Kupfer wieder in Schwung kommt!

Weitere Suchergebnisse zu "Kupfer COMEX Rolling":

Die Kupferpreise stiegen am Montag aufgrund von Befürchtungen über Versorgungsunterbrechungen in Chile, während die chinesische Nachfrage laut Bloomberg Anzeichen für eine Belebung zeigte.

Die Gewerkschaft der Arbeiter in der Betriebszentrale der BHP Group (NYSE:BHP) in Santiago lehnte das letzte Lohnangebot des Unternehmens ab, was die Chancen auf einen Streik in den Minen erhöht, so der Bericht.

Die Kupferpreise waren vor einer Woche ...



