BG ETEM legt Bilanz vor - Unfallentwicklung stagniert: Suche nach neuen Wegen (FOTO)

Köln (ots) -1,4 Prozent weniger Arbeitsunfälle und ein Prozent mehr Unfälleauf dem Arbeitsweg. Das ist die Bilanz der BG ETEM für 2017. Damitsetzt sich ein langjähriger Trend fort, und es stellt sich immerdrängender die Frage, ob Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutzausgereizt sind.55.404 Versicherte der Berufsgenossenschaft Energie Textil ElektroMedienerzeugnisse (BG ETEM) wurden 2017 bei einem Arbeitsunfall soschwer verletzt, dass sie mindestens drei Tage arbeitsunfähig waren.Im Vergleich zum Vorjahr sind das 1,4 Prozent weniger. Im gleichenZeitraum wurden 13.150 Versicherte auf dem Arbeitsweg verletzt - mitanschließender Arbeitsunfähigkeit von mindestens drei Tagen. Dasentspricht einer Zunahme von einem Prozent. Darüber hinaus wurde 20175.530 Mal der Verdacht auf eine Berufskrankheit gemeldet. Das sind3,6 Prozent weniger als 2016. In einer Betrachtung über einenlängeren Zeitraum liegt dieser Wert im Rahmen einer normalenSchwankungsbreite.Diese Zahlen gehen aus dem Jahresbericht der BG ETEM hervor, deram 14. Juni anlässlich der Vertreterversammlung in Bremen vorgelegtwurde. Für Johannes Tichi, Vorsitzender der Geschäftsführung der BGETEM, stellen die Zahlen einen Aufruf zum Handeln dar: "Für uns gibtes kein 'akzeptables Restrisiko'. Wir wollen neue Wege gehen, umMenschen bei der Arbeit noch besser vor Unfällen und Krankheiten zuschützen." Dabei verweist Tichi auf die neue Kampagne"kommmitmensch": "Ich bin fest davon überzeugt, dass Faktoren wieFührung, Kommunikation oder Beteiligung einen wichtigen Beitrag zurSicherheit am Arbeitsplatz leisten können."Die Kampagne "kommmitmensch" hat die BG ETEM am 22. Mai für ihreMitgliedsbetriebe gestartet. Neben verschiedenen Werkzeugen für Teamsund Führungskräfte, die zusammen mit Mitgliedsunternehmen und einemFraunhofer Institut entwickelt worden sind, gehört insbesondere einBeratungsangebot zum Portfolio.Neues Mitglied der GeschäftsführungDie Vertreterversammlung wählte Jörg Botti zu einem neuen Mitgliedder Geschäftsführung. Der 48-jährige Vater von zwei Kindern hattezuvor die Abteilung Finanzen, Controlling, Betriebswirtschaft derDeutschen Gesetzlichen Unfallversicherung geleitet. DieGeschäftsführung der BG ETEM besteht damit wieder aus drei Personen.Neben dem Vorsitzenden Johannes Tichi ist Bernd Offermanns Mitgliedder Geschäftsführung. Botti wird seinen Dienst im November antreten.Hintergrund BG ETEMDie BG ETEM ist die gesetzliche Unfallversicherung für rund 3,8Millionen Beschäftigte in gut 200.000 Mitgliedsbetrieben. Sie kümmertsich um Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in denMitgliedsbetrieben sowie um Rehabilitation und Entschädigung vonArbeitsunfällen und Berufskrankheiten. Für ihre Mitgliedsunternehmenübernimmt die BG ETEM die Haftung für die gesundheitlichen Folgen vonArbeitsunfällen und Berufskrankheiten gegenüber den Beschäftigten undstellt diese auch untereinander von der Haftung frei.Pressekontakt:Christian SprottePressesprecherStellv. Leiter der Abteilung Kommunikation/ÖffentlichkeitsarbeitTelefon: +49 221 3778-5521 (Zentrale: - 0)Telefax: +49 221 3778-25521Mobil: +49 175 260 73 90E-Mail: sprotte.christian@bgetem.deBerufsgenossenschaft Energie Textil Elektro MedienerzeugnisseHauptverwaltungGustav-Heinemann-Ufer 13050968 Kölnwww.bgetem.deOriginal-Content von: BG ETEM - Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse, übermittelt durch news aktuell