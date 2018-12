BG ETEM: Haushalt für 2019 beschlossen (FOTO)

Köln (ots) -Die Vertreterversammlung der Berufsgenossenschaft Energie TextilElektro Medienerzeugnisse (BG ETEM) hat am 5. Dezember in Berlin denHaushaltsplan der Berufsgenossenschaft für 2019 beschlossen. Der Plansieht Ausgaben in Höhe von 1,473 Milliarden Euro vor. Davon entfälltmit insgesamt 949 Millionen Euro der Löwenanteil auf Rehabilitations-und Entschädigungsleistungen. Davon werden unter anderem Ausgaben fürdie medizinische Heilbehandlung sowie für Renten und Verletztengeldbezahlt. 131 Millionen Euro werden 2019 in die Prävention investiert.Dazu zählen die Beratung und Aufsicht in den Mitgliedsunternehmen,Forschungsprojekte, Seminare und Informationsmedien."Prävention und ein gutes Management der Rehabilitation machensich für unsere Mitgliedsbetriebe bezahlt", erläutert Johannes Tichi,Vorsitzender der Geschäftsführung der BG ETEM. "Mit moderatenAusgabensteigerungen von knapp zwei Prozent", so Tichi, "damit liegenwir unter der allgemeinen Kostensteigerung im Gesundheitswesen mitfast fünf Prozent."Zuvor hatte die Vertreterversammlung den Jahresabschluss für daszurückliegende Jahr abgenommen. Die Mitgliedsunternehmen haben für2017 insgesamt 1,298 Milliarden Euro aufgebracht.Die Vertreterversammlung - das Parlament der BG ETEMDie Vertreterversammlung ist wie alle Selbstverwaltungsorgane derBerufsgenossenschaft ehrenamtlich tätig und wird paritätischgebildet. Bei der BG ETEM umfasst die Vertreterversammlung jeweils 30Mitglieder auf der Versicherten- und der Arbeitgeberseite. Zu ihrenAufgaben gehört es insbesondere, über die Satzung,Unfallverhütungsvorschriften sowie Jahresrechnung und Haushaltsplanzu entscheiden. Die Vertreterversammlung tritt zwei Mal im Jahrzusammen.Hintergrund BG ETEMDie BG ETEM ist die gesetzliche Unfallversicherung für rund 3,8Millionen Beschäftigte in gut 200.000 Mitgliedsbetrieben. Sie kümmertsich um Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in denMitgliedsbetrieben sowie um Rehabilitation und Entschädigung vonArbeitsunfällen und Berufskrankheiten. Für ihre Mitgliedsunternehmenübernimmt die BG ETEM die Haftung für die gesundheitlichen Folgen vonArbeitsunfällen und Berufskrankheiten gegenüber den Beschäftigten undstellt diese auch untereinander von der Haftung frei.Pressekontakt:Christian SprottePressesprecherStellv. Leiter der Abteilung Kommunikation/ÖffentlichkeitsarbeitTelefon: +49 221 3778-5521 (Zentrale: - 0)Telefax: +49 221 3778-25521Mobil: +49 175 260 73 90E-Mail: sprotte.christian@bgetem.deBerufsgenossenschaft Energie Textil Elektro MedienerzeugnisseHauptverwaltungGustav-Heinemann-Ufer 13050968 Kölnwww.bgetem.deOriginal-Content von: BG ETEM - Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse, übermittelt durch news aktuell