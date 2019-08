BG Baskets Hamburg verlängern mit Mareike Miller / Kapitänin des deutschen Nationalteams vor vierter HSV-Saison (FOTO)

Hamburg (ots) -Die BG Baskets Hamburg haben den Vertrag mit Mareike Miller um einJahr verlängert. Damit startet die Kapitänin des deutschenRollstuhlbasketball-Nationalteams in ihre vierte Saison mit dem HSVTop-Team. Die Paralympics-Siegerin von 2012 und Vize-Weltmeisterinder Jahre 2010 und 2014 ist nach Alireza Ahmadi, der ab sofort alsSpielertrainer fungieren wird, Marcin Balcerowski und Anne Patzwaldbereits die vierte Leistungsträgerin, die ihren Vertrag bei denHSV-Rollstuhlbasketballern verlängert."Hamburg ist meine Wahlheimat. Daher freue ich mich, dass wir auchnach meinem Jobwechsel zur dpa-Tochter news aktuell einen guten Weggefunden haben und ich weiter für die BG Baskets in der erstenBundesliga an den Start gehen kann", kommentiert die 29-Jährige ihreVertragsverlängerung. "Das Engagement und die Entwicklung des Vereinsliegen mir sehr am Herzen. Die Saison wird sicherlich eineHerausforderung, aber ich freue mich sehr, mit Ali und meinenMitspielerinnen und Mitspielern weiterhin aufs Parkett zu rollen. Wirwerden eine tolle Mischung aus Leistungsträgern und aufstrebendenSpielern haben", schaut Miller voraus.Auch David Schulze, Koordinator der BG Baskets Hamburg im HSV,freut sich über die weitere Zusammenarbeit mit der 262-fachenNationalspielerin, die gerade mit dem deutschen Nationalteam dieQualifikation für die Paralympics in Tokio erreicht hat: "Es ist einstarkes Zeichen, dass wir mit Mareike eine der bestenRollstuhlbasketballerinnen der Welt in unseren Reihen halten können.In den vergangenen zehn Jahren hat sie mit dem deutschen Nationalteamunzählige internationale Erfolge erlangt und wird mit ihrer Erfahrungund Stärken im Abschluss wichtig für unser Team sein."Mareike Miller wechselte vor der Spielzeit 2017/18 zu denHSV-Rollstuhlbasketballern. Zuvor trug sie bereits in der Saison2014/15 das HSV-Trikot.Auch über die Saisonplanung des Teams in der 1. RBBL hinausstellen die BG Baskets Hamburg und die Rollstuhlbasketball-Abteilungdes HSV e.V. die Weichen für die Zukunft. So soll in den kommendenJahren der Nachwuchs stärker gefördert und die Durchlässigkeit vonjungen Talenten aus Hamburg in das Profiteam erhöht werden. Zudemverstärkt der HSV sein Engagement an Schulen und in Betrieben. "DerVerein hat sehr gute Inklusions- und Schulprojekte, mit denen derSport und das Thema Inklusion eine größere Bekanntheit bekommen",sagt Miller. "Mit vier Teams sind wir in nahezu allen Ligen vertretenund sehr gut aufgestellt, um der Sportstadt Hamburg in Zukunft vielzurückzugeben und Talente aus der Region an uns zu binden," so dieParalympics-Siegerin von 2012.Pressekontakt:Hamburger Sport-Verein e.V.Anne GnaukE-Mail: anne.gnauk@hsv.deTel.: 040-4155 1604Original-Content von: Hamburger Sport-Verein e.V., übermittelt durch news aktuell