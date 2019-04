Berlin (ots) -Anlässlich des weltweiten "Workers' Memorial Day" am 28. Aprilgedenkt die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) der inFolge von Unfällen und Erkrankungen bei der Arbeit verstorbenenArbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Der Gedenktag erinnert zugleichdaran, wie wichtig der Einsatz für sichere und gesunde Arbeitsplätzeist. Die BG BAU beteiligt sich an den vielfältigen bundesweitenAktionen, in Berlin findet ein zentraler Gedenkgottesdienst in derKaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche statt."Die BG BAU ist für die Bauwirtschaft zuständig - eine naturgemäßunfallträchtige und zum Teil riskante Branche. Doch vieles wurdeschon erreicht, die Arbeitsplätze sind in den vergan-genen Jahrensehr viel sicherer geworden", sagt Klaus-Richard Bergmann,Hauptgeschäftsführer der BG BAU. "Die Erinnerung an die Verstorbenenanlässlich des Workers' Memorial Days sollte eine Mahnung sein, inden Anstrengungen nicht nachzulassen." Der Workers' Memorial Daywurde 1970 durch die größte amerikanische Gewerkschaftsvereinigungetabliert. Seit einigen Jahren begeht auch die BG BAU diesenGedenktag.Laut Internationaler Arbeitsorganisation (ILO) sterben pro Tagweltweit 6.400 Menschen bei Arbeitsunfällen oder in Folge einerBerufskrankheit. In Deutschland ist die Bauwirtschaft besondersbetroffen: Im Jahr 2018 haben 88 Beschäftigte durch Arbeitsunfälleden Tod gefunden - das offenbart eine vorläufige Auswertung der BGBAU. Bergmann weiter: "Die Gesundheit der Beschäftigten zu erhaltenund Dritte nicht zu gefährden ist unser zentrales Anliegen. Dabeisind alle Akteure am Bau in der Pflicht: Arbeitgeber ebenso wie jedereinzelne Beschäftigte, aber auch alle anderen Beteiligten wieArbeitsschutzexperten, Verbände, Politik und Interessensvertreter.Wir müssen an einem Strang ziehen, um die Vision einer Welt ohnetödliche Arbeitsunfälle - die Vision Zero - Wirklichkeit werden zulassen."Mit Unterstützung der BG BAU laden der Deutschen Gewerkschaftsbund(DGB) und die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) amSonntag, den 28. April 2019, um 15 Uhr in der BerlinerKaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche zu einem ökumenischenGedenkgottes-dienst mit muslimischer und jüdischer Beteiligung ein.Dabei werden auch Betroffene ihre per-sönlichen Erfahrungenschildern.Die BG BAU als Trägerin der gesetzlichen Unfallversicherung siehtsich als Partnerin und Dienstleisterin im Kampf um sichere undgesunde Arbeitsplätze. Sie berät und unterstützt Unternehmen beimArbeitsschutz und informiert Beschäftigte über sicheres Verhalten amArbeitsplatz. Dazu hat sie unter anderem die Kampagne "1 Leben. Passdrauf auf." ins Leben gerufen, in der Betroffene mit ihrerpersönlichen Geschichte für das Thema sensibilisieren.Weitere Informationen: www.1leben.de, www.bgbau.dePressekontakt:Christiane WitekTelefon: 030 85781-690presse(at)bgbau.deBG BAU - PressestelleHildegardstraße 29/3010715 BerlinOriginal-Content von: BG BAU Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, übermittelt durch news aktuell