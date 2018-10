BG BAU startet deutschlandweite Kampagne - Sicherheit am Bau: Du hast nur 1 Leben (FOTO)

Berlin (ots) -"Du hast nur 1 Leben. Pass drauf auf". So lautet eine breitangelegte Kampagne der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BGBAU), die am 1. Oktober deutschlandweit startet. Ziel ist dieSensibilisierung der Beschäftigten, aber auch der Unternehmen in derBauwirtschaft für das Thema Sicherheit und Gesundheit amArbeitsplatz. Dazu berichten Betroffene von eigenen Erlebnissen undden Folgen. Die breit angelegte Kampagne wird unter anderem mitMotiven an Bauzäunen und Postern auf das Thema aufmerksam machen.Zum Hintergrund: Noch immer geschehen jedes Jahr über 100.000meldepflichtige Arbeitsunfälle, viele davon mit tödlichen Folgen."Deshalb starten wir ergänzend zu unseren Präventions-Aktivitätendiese Kampagne mit so genannten Testimonials - also echtenBeschäftigten vom Bau - die über ihre Erfahrungen berichten und sichfür ein sicheres Verhalten bei der Arbeit aussprechen", so BernhardArenz, Leiter Prävention der BG BAU zum Kampagnenstart in Berlin.Die neue Kampagne erfolgt unter dem Dach des PräventionsprogrammsBAU AUF SICHERHEIT. BAU AUF DICH, mit dem die BG BAU neben Maßnahmendes technischen und organisatorischen Arbeitsschutzes auch dasmenschliche Verhalten als Unfallursache in den Mittelpunkt stellt."Unser Ziel ist es, Sicherheit und Gesundheit in der Bauwirtschaftzur Selbstverständlichkeit zu machen", so Arenz. Mit der Kampagnemöchte die BG BAU die Beschäftigten der Bauwirtschaft für mehrArbeitsschutz sensibilisieren und so die Zahl der Arbeitsunfällesenken.Die sieben Testimonials - Menschen aus den Gewerbezweigen Tiefbau,Dacharbeiten, Gerüstbau, Zimmererarbeiten, Schornsteinreinigung,Malerarbeiten und dem Gebäudereiniger-Handwerk - erzählen aus ihremArbeitsleben, über Arbeitsunfälle und Beinahe-Unfälle. "Dabei wirddeutlich, ein Unfall passiert von einer Minute zur nächsten, mitgravierenden Folgen. Bessere Botschafter hätten wir uns für unsereZiele nicht wünschen können", so Arenz.Die Kampagne startet deutschlandweit, um die Beschäftigten sowiedie Unternehmerinnen und Unternehmer mit der zentralen Botschaft "Duhast nur 1 Leben. Pass drauf auf" zu erreichen. Dazu präsentiert dieBG BAU im Oktober in 24 deutschen Städten die Testimonial-Motive aufBauzäunen an Großbaustellen. Zusätzlich werden sogenannte Postercarsmit den Kampagnenmotiven diverse Baustellen anfahren und direkt beider Arbeit für die Beschäftigten zu sehen sein. Zudem erzählen diesieben Testimonials ihre individuellen Geschichten unterwww.1leben.info und in den Social Media Kanälen der BG BAU.Darüber hinaus möchte die BG BAU die Unternehmen als Unterstützergewinnen: Angeboten wird daher, dass die Betriebe unterwww.1leben.info die neuen Plakate kostenfrei über die BG BAUbeziehen: als großformatige Gerüstbanner oder zum Aushang imPausenbereich. Weitere Informationen unter www.1leben.info und unterwww.bau-auf-sicherheit.de.Pressekontakt:Thomas LucksTelefon: 069/4705-824E-Mail: thomas.lucks@bgbau.deJoachim FörsterTelefon: 030/85781-518E-Mail: joachim.foerster@bgbau.deOriginal-Content von: BG BAU Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, übermittelt durch news aktuell