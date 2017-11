BG BAU stärkt Chemikaliensicherheit (FOTO)

Berlin (ots) -Die Bauchemie trägt dazu bei, dass belastbare und dauerhafteBauwerke hergestellt werden können. Doch der zunehmende Einsatz vonProdukten der chemischen Industrie kann gesundheitliche Risiken mitsich bringen. Mögliche Auswirkungen des falschen Umgangs damit sindzum Beispiel Haut- und Atemwegserkrankungen. 2016 registrierte die BGBAU dazu fast 2.000 Anzeigen für eine Berufskrankheit. 31 MillionenEuro hatte die BG BAU hier für medizinische und beruflicheRehabilitation sowie Rentenleistungen aufzubringen. Wie dieBerufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) am 17. November inBerlin mitteilte, wurde die neue Gefahrstoff-Software WINGIS 3.0entwickelt, die Betriebe beim Umgang mit Gefahrstoffen unterstützt.Über 200 Millionen Beschäftigte in Europa gehen an ihrenArbeitsplätzen mit chemischen Stoffen um. "Zur Arbeit auf derBaustelle gehören natürlich Chemikalien. Wichtig ist der richtigeUmgang mit ihnen, um gesundheitliche Risiken zu vermeiden. Dabeiunterstützt die BG BAU", sagte Norbert Kluger, Leiter des BereichesGefahrstoffe der BG BAU. "Mit der jetzt veröffentlichtenGefahrstoff-Software WINGIS 3.0 lassen sich erstmals nahezu alleAnforderungen der europäischen Chemikalienverordnung REACH(Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals) von denUnternehmen einfach umsetzen", so Kluger. REACH wurde vor genau zehnJahren etabliert, um vor allem Daten und Informationen zugefährlichen Stoffen zu verbreiten.Mit der neuen Gefahrstoff-Software WINGIS 3.0 können sowohl dienationalen Anforderungen der Gefahrstoffverordnung, wie auch die vonREACH geforderten Pflichten zum Schutz der Beschäftigten und derUmwelt einfach umgesetzt werden. Dazu Kluger:"Sicherheitsdatenblätter werden in einem Branchenpool onlinebereitgestellt und stellvertretend für die Unternehmen lange Zeitarchiviert. Zudem wird es für die Unternehmen einfach, dasvorgeschriebene betriebliche Gefahrstoff-Verzeichnis zu führen." WieKluger ergänzt, "liefert WINGIS 3.0 verständliche Informationen undBetriebsanweisungen in derzeit 16 Sprachen und damit eine wertvolleHilfestellung, um die Beschäftigten zu unterweisen". Zudem stehe dieSoftware den Baubetrieben als WEB-App für das Smartphone zurVerfügung. Einmal installiert, aktualisiere sich WINGIS automatischüber das Internet. So bleiben die Informationen immer aktuell.Linktipp: http://www.wingis-online.dePressekontakt:Thomas LucksTelefon: 069/4705-824E-Mail: thomas.lucks@bgbau.deJoachim FörsterTelefon: 030/85781-518E-Mail: joachim.foerster@bgbau.deOriginal-Content von: Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, übermittelt durch news aktuell