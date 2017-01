BG BAU gibt Tipps zum Kälteschutz / Gesund durch den Winter (FOTO)

Berlin (ots) -Immer mehr Baustellen werden auch im Winter betrieben. Möglichwird das durch ein milderes Klima oder - bei Eis und Schnee - durchneue Baustoffe und Technologien. Doch für Beschäftigte gibt es vieleUnfallgefahren und Erkrankungsrisiken. Darüber informierte dieBerufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) am 02. Januar 2017 inBerlin.Viele schlimme Verletzungen ereignen sich bei Glätte und Schneeauf den Verkehrswegen der Baustellen, auf Gerüsten, Laufstegen undTreppen sowie bei Wartungsarbeiten auf vereisten Maschinen. Gefahrendrohen zudem von nicht durchsturzsicheren Lichtbändern auf Dächern,die bereits bei einer dünnen Schneedecke nicht mehr erkennbar sind.Fast 23.000 zum Teil schwere Arbeitsunfälle geschahen im letztenWinter - Dezember 2015 sowie Januar/Februar 2016. Über 5.000 davonwaren Stolper-, Rutsch- und Sturzunfälle. Das ergab eine vorläufigeAuswertung der BG BAU.Deshalb rät die BG BAU, auf Verkehrswegen und ArbeitsplätzenSchnee rechtzeitig zu entfernen und bei Vereisungen abstumpfende undauftauende Mittel einzusetzen. Gerüste, Laufstege und Treppen müssengeräumt und gestreut und sichere Verkehrswege sollten nicht verlassenwerden. Eine oft unterschätzte Risikoquelle ist in der dunklenJahreszeit auch die mangelhafte Beleuchtung auf Baustellen. Es seiwichtig, Verkehrswege blendfrei mit mindestens 20 Lux auszuleuchten.Für Arbeitsplätze sind je nach Tätigkeit bis zu 500 Lux erforderlich.Beschäftigte, die bei Nässe und Kälte arbeiten, brauchen zudemgeeignete Kleidung, so die BG BAU, sonst können sie sich schnellunterkühlen. Häufige Folgen sind Erkältungen sowie chronischenKrankheiten der Atemwege und Gelenke. Hinweise dazu zeigen sicherneut im Fehlzeitenreport 2016 der AOK: Demnach lag die jährlicheArbeitsunfähigkeit im Hoch- und Tiefbau bei 15 Tagen. Das sind 3,4Tage mehr als im Schnitt aller Branchen.Bei niedrigen Temperaturen mache es Sinn, dass die Berufstätigenmehrere Lagen Kleidung übereinander tragen: Jacke und Hose ausMikrofasern sowie darunter Wäsche aus Fleece-Material, dasFeuchtigkeit aufnimmt und für Wärme sorgt. Auftretende Feuchtigkeitdurch Schwitzen sollte die Schutzkleidung nach außen leiten könnenund dabei einen wirksamen Luft- und Wärmeaustausch zwischen Körperund Umgebung ermöglichen. So werde laut BG BAU verhindert, dass dieBeschäftigten auskühlen. Über den Kopf wird die meiste Wärmeabgegeben. Daher sind an kalten Tagen Wintermützen als passendesZubehör zu den Schutzhelmen eine gute Ergänzung.Außerdem müssen sich die Mitarbeiter laut Arbeitsstättenverordnunggegen Witterungseinflüsse geschützt umkleiden, waschen und wärmenkönnen. Und in den Pausenräumen soll es mindestens 21 Grad Celsiuswarm sein, darauf hat die BG BAU ebenfalls hingewiesen. Auf kleinerenBaustellen bis maximal zehn Beschäftigten sei dagegen eine mobileToilettenkabine mit Handwaschgelegenheit ausreichend. Genügend wäresonst auch eine Handwaschgelegenheit in unmittelbarer Nähe. Diemobile Toilettenkabine soll in der kalten Jahreszeit auch beheizbarsein. Sofern auf solchen Baustellen vor dem Toilettengang dieWetterschutzkleidung abgelegt werden muss, sollte auch hier einSanitärcontainer mit ausreichend Ablageplatz zur Verfügung stehen.Informationen erhalten Unternehmen und Beschäftigte im Internet unterwww.bgbau.de/winter.Pressekontakt:Thomas LucksTelefon: 069/4705-824E-Mail: thomas.lucks@bgbau.deJoachim FörsterTelefon: 030/85781-518E-Mail: Joachim.foerster@bgbau.deOriginal-Content von: Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, übermittelt durch news aktuell