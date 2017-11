Berlin (ots) -Allein im Jahr 2016 ereigneten sich über 8.000 Absturzunfälle mit29 Todesopfern. Wie Klaus-Richard Bergmann, Hauptgeschäftsführer derBerufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) bei dem Fachkongressfür Absturzsicherheit am 16. November 2017 in der BMW Welt Münchenmit Nachdruck betonte, müssen Arbeiten auf hoch gelegenenArbeitsplätzen auf allen Baustellen vernünftig geplant und geeigneteSchutzmaßnahmen gegen Absturzunfälle festgelegt und umgesetzt werden.92.500 Absturzunfälle registrierte die BG BAU in den zehn Jahrenzwischen 2007 und 2016. Davon endeten 341 tödlich. Im Jahr 2016 waren40 Prozent aller tödlichen Unfälle im Baugewerbe Abstürzengeschuldet. Selbst wenn Abstürze nicht tödlich enden, verletzen sichdie Leidtragenden fast immer schwer, werden erwerbsunfähig oder sindan den Rollstuhl gebunden. Bergmann: "Das ist eine Tragödie für dieBetroffenen, ihre Familie und Freunde". Dazu kommen hohe Kosten, dievon der Gemeinschaft der Mitgliedsunternehmen zu tragen sind. Sozahlte die BG BAU im Jahr 2016 für Opfer von Absturzunfällen fast127 Millionen Euro für Heilbehandlungen, Verletztengeld, Reha, Rentesowie Leistungen an Hinterbliebene.Die meisten Abstürze ereignen sich von Leitern, Dächern undGerüsten, viele auch von Treppen und durch Bodenöffnungen. Betroffensind Beschäftigte aller Gewerbezweige. Wie Bergmann ausführte "hängtdie Art, wie Beschäftigte gegen Abstürze zu sichern sind, vomEinzelfall ab. Deshalb müssen Gefährdungsbeurteilungen bereits vorBeginn der Arbeiten durchgeführt werden und alle möglichen Risikenerfassen. Das Arbeitsschutzgesetz, die Arbeitsstättenverordnung unddie Betriebssicherheitsverordnung stellen die Anforderungen an dieRangfolge der erforderlichen Schutzmaßnahmen". Dabei habenkollektive, also für alle Beschäftigten wirkende Maßnahmen, wieAbsperrungen und Abdeckungen, Arbeitsgerüste, Schutznetze undHubarbeitsbühnen Vorrang vor persönlicher Schutzausrüstung (PSA).Außerdem sei es notwendig, die Entwicklung von Absturz-Schutzsystemenfür Absturzhöhen unter fünf Metern voranzutreiben. Denn viele schwereAbsturzunfälle ereigneten sich aus geringen Höhen."Allerdings beginnt der Arbeitsschutz nicht erst auf derBaustelle, sondern bereits in der frühen Planungsphase. Doch diePlaner haben den Arbeitsschutz heute noch nicht ausreichend auf demSchirm", so Bergmann. Bereits in der Planungsphase müssenArchitekten, Planer und Bauherren überlegen, welche Schutzmaßnahmenfür den Bau und für die spätere Nutzung des Gebäudes - zum Beispielauch für spätere Wartungs- und Inspektionsarbeiten - erforderlichsind. Auch hierfür sind geeignete Schutzmaßnahmen bereits in derPlanungsphase festzulegen, um Abstürze zu vermeiden. Nur wenn alleAkteure rund um den Bau zusammen arbeiten, könne es gelingen, dieUnfallzahlen und damit menschliches Leid zu verringern."Eine wichtige Rolle beim Arbeitsschutz spielt dabei eineganzheitliche Prävention, die auch die persönliche Einstellung unddas Verhalten der Beschäftigten in den Blick nimmt", sagte derHauptgeschäftsführer. Die Kernbotschaft des neuenPräventionsprogramms "BAU AUF SICHERHEIT. BAU AUF DICH." der BG BAUlautet daher: "Sicheres Verhalten lohnt sich für jeden Berufstätigen,seine Familie und die Kollegen." Deshalb regt die BG BAU an, dassUnternehmen der Bauwirtschaft "Betriebliche Erklärungen" vereinbaren,mit denen sich die Beschäftigten und die Betriebsleitungen gemeinsamdazu verpflichten, die lebenswichtigen Regeln einzuhalten. Dazugehören auch mögliche Ursachen von Absturzunfällen.Weitere Informationen unter www.bgbau.de undwww.bau-auf-sicherheit.de.Pressekontakt:Thomas LucksTelefon: 069/4705-824E-Mail: thomas.lucks@bgbau.deJoachim FörsterTelefon: 030/85781-518E-Mail: joachim.foerster@bgbau.deOriginal-Content von: Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, übermittelt durch news aktuell