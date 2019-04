Berlin (ots) -Unter dem Motto "Welt der Prävention" lädt dieBerufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) die Besucherinnen undBesucher der bauma 2019 dazu ein, sich über die ThemenArbeitssicherheit und Gesundheitsschutz zu informieren. ZahlreicheAktionen, Informationen und spannende Shows rund um den Arbeitsschutzmachen das Gebiet der Unfallprävention dabei vom 08. bis zum 14.April in München zu einem Erlebnis.Der Messestand der BG BAU in Halle C4/349 steht ganz im Zeichendes gelebten Arbeitsschutzes: In der "Welt der Prävention" können dieBesucherinnen und Besucher einen Blick auf die Baustelle der Zukunftwerfen. Mit Virtual-Reality-Brillen erfahren Interessierte hautnah,wie Gefahren auf dem Bau erkannt und vor allem vermieden werdenkönnen. Eine spezielle App hilft darüber hinaus, schnell undzuverlässig Informationen zum Sicherheitszustand eines Gerüstes zuerhalten.Gleichzeitig lässt sich Arbeitsschutz im Hoch- und im Tiefbau liveerleben: An einem in Originalgröße aufgebauten Dachstuhl erfahren dieStandbesucher, wie und durch welche Maßnahmen sie sich vor Absturzschützen können, während sie an verschiedenen Baggern erfahrenkönnen, worauf im Umgang mit Schnellwechseleinrichtungen zu achtenist."Das Ziel der BG BAU ist es, lebhaft zu demonstrieren, wie manGefahren auf Baustellen erkennt und sich am besten vor ihnenschützt", erklärt Bernhard Arenz, Leiter der HauptabteilungPrävention der BG BAU, mit Blick auf den Messestand.Eine große Rolle spielen auch die neuesten Fördermöglichkeiten derBG BAU: Mit sogenannten Arbeitsschutzprämien unterstützt dieBerufsgenossenschaft die Anschaffung von Arbeitsmitteln wiebeispielsweise Stufenanlegeleitern und Podestleitern sowie Maßnahmen,die die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz über diegesetzlichen Vorgaben hinaus verbessern. Viele der gefördertenArbeitsmittel werden auf der Messe in Aktion vorgestellt.Mehr Informationen unter: https://www.bgbau.de/praemien. Anfragenper E-Mail: arbeitsschutzpraemien@bgbau.de. Auskünfte fürAntragsteller per Telefon: 0231 5431-1007.Pressekontakt:Christiane WitekTelefon: 030 85781-690presse(at)bgbau.deBG BAU - PressestelleHildegardstraße 29/3010715 BerlinOriginal-Content von: BG BAU Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, übermittelt durch news aktuell