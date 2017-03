BGI: das internationale Sc2.0-Projekt befindet sich bei der Herstellung des weltweit ersten synthetischen Hefegenoms auf einem guten Weg

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Ein Team des internationalenSynthetic Yeast Genome Project (Sc2.0-Projekt) hat den Abschluss derDe-novo-Rekonstruktion und -Synthese von fünf weiteren Chromosomender Backhefe (Saccharomyces cerevisiae) - die Chromosome II, V, VI, Xund XII - bekannt gegeben. Die Forscher führten zudem eine tiefergehende, multi-dimensionale Analyse des Hefestrangs durch und konntenbestätigen, dass der Phänotyp des synthetisch hergestelltenHefestrangs mit demjenigen des natürlich vorkommenden Strangsübereinstimmt. Das Forscherteam von BGI ("BGI"), eines derbeteiligten chinesischen Unternehmen, war beim Abschluss derRekonstruktion und Synthese von Chromosom II, das über 770Kilobasenpaare verfügt, federführend und steuerte die Transformationdes Chromosoms in eine Hefezelle bei, was wiederum zu einemsynthetischen Strang führte, der im Hinblick auf die Lebensfähigkeitmit dem natürlich vorkommenden Strang übereinstimmt. Die kompletteStudie wurde am 9. März als Titel-Geschichte in der Sonderausgabe desWissenschaftsmagazins Science veröffentlicht.Das Sc2.0-Projekt folgt der bahnbrechenden Arbeit an der Synthesedes Mykoplasma-Genoms aus dem Jahr 2010 und ist ein weiteresbemerkenswertes Projekt in der Forschung zur synthetischen Genomik.Hinter dem Sc2.0-Projekt steht ein Konsortium aus einem Dutzend vonführenden Labors aus den USA, dem Vereinigten Königreich, China,Frankreich, Singapur und Australien, die sich der Erforschung derHefe widmen. Das Projekt hat sich selbst das ambitionierte Zielgesetzt, bis zum Jahr 2018 das erste künstliche Hefegenom (16Chromosome ~14 Megabasenpaare) herzustellen. Dank der Unterstützungdes chinesischen National High Technology Research and DevelopmentProgram (das "863"-Programm) haben chinesische Wissenschaftler einenentscheidenden Beitrag zu dem Projekt leisten können. Daran beteiligtwaren drei führende chinesische Einrichtungen: BGI, dieTianjin-Universität und die Tsinghua-Universität. Der Initiator undLeiter des Sc2.0-Projekts, Prof. Jef D. Boeke, sagte dazu: "DieZusammenarbeit mit den chinesischen Kollegen von BGI sowie von derTianjin- und der Tsinghua-Universität hat das Sc2.0-Projektgrundlegend verändert. Die Mittel, die für dieses riesige undkomplexe Projekt in Form von Finanzhilfen, modernstenForschungseinrichtungen und, was das wichtigste ist, in Form vonPersonal, wozu einige der innovativsten Wissenschaftler beim Sc2.0gehören, in Anspruch genommen werden können, sind einfach umwerfend."Als Teil des chinesischen Teams war BGI bei der komplettenRekonstruktion und Synthese von Chromosom II (mit einer Länge von 770Kilobasenpaaren) federführend. Der so erzeugte Strang weist eineLebensfähigkeit auf, die in hohem Maße mit derjenigen des natürlichvorkommenden Strangs übereinstimmt. Das BGI-Team verwendete dabeieinen "Trans-Omics"-Ansatz, um die Genotyp-Phänotyp-Korrelation dessynthetischen Hefestrangs im Hinblick auf den Phänotyp, das Genom,das Transkriptom, die Proteomik und die Stoffwechselprozesse zuidentifizieren. Yue Shen, Hauptautor des synII-Artikels und Leiterder Genome Synthesis and Editing Platform bei der China NationalGeneBank, sagte: "Das Sc2.0-Projekt sorgt nicht nur für eine rascheEntwicklung der Technik, sondern bietet uns zudem die Möglichkeit,mit international führenden Teams zusammenzuarbeiten, wodurch wirgemeinsam mehr über die Technik zur Genomsynthese lernen und womitwir diese beherrschen können. Wir verfügen mittlerweile über einfundiertes Wissen über den Modellorganismus Hefe, was uns dabeihelfen wird, das Potenzial für industrielle Anwendungen zuerforschen."Das Team hat außerdem, im Rahmen von Tests zu den physiologischenFunktionen, wie etwa Zellreplikation und Zellteilung, mit derUniversität von Edinburgh zusammengearbeitet. Die Ergebnisse deutendarauf hin, dass das künstliche S. cerevisiae-Genom in hohem Maßemodifizierbar ist und über eine große Flexibilität für das Hinzufügenund Entfernen von DNA-Elementen verfügt. Dieser Erfolg beim Nachbaudes eukaryotischen S. cerevisiae-Genoms ist, nachdem das synthetischeprokaryotische Genom vervollständigt werden konnte, ein weitereMeilenstein auf dem Weg hin zur Erschaffung künstlichen Lebens. Dermitverantwortliche Autor des synII-Artikels und Leiter des Teams ander Universität von Edinburgh, Dr. Yizhi Cai, kam zu dem gleichenSchluss: "Wir haben es hier mit einem wichtigen Meilenstein für diesynthetische Biologie und Biotechnologie zu tun. Es ist ein echterBeleg für unsere hervorragenden Fähigkeiten bei denBio-Ingenieurwissenschaften auf Ebene der Chromosome, und wir hättendieses Niveau wohl kaum ohne die großartige Zusammenarbeit unsererinternationalen Sc2.0-Teams erreicht. Ich freue mich auf die weitereZusammenarbeit mit diesen ausgezeichneten Teams, mit deren Hilfe wirdas ganze synthetische Hefegenom in den kommenden Jahrenvervollständigen können."2014 konnte das erste von 16 Chromosomen künstlich hergestelltwerden (synIII), womit ein erster wichtiger Schritt gemacht war. Dernächste Schritt erforderte eine internationale Anstrengung, um ineiner gemeinsamen Arbeit die anderen 15 Chromosomen, die zurErzeugung des ersten vollständig künstlich hergestellten Hefegenomsbenötigt werden, zu synthetisieren. Dieses internationaleSc2.0-Projekt hat jetzt einen bedeutenden Meilenstein erreicht. DasSc2.0-Team aus Wissenschaftler, die eng zusammenarbeiten, ist davonüberzeugt, dass man durch die Rekonstruktion des S. cerevisiae-Genomszu einem tieferen Verständnis der biologischen Mechanismen und derReaktion von Organismen sowie von deren Anpassungsfähigkeiten undevolutionären Prozessen in unterschiedlichen Umgebungen gelangenkann. Das Team hofft, dass die Ergebnisse des Sc2.0-Projekts der Weltdabei helfen werden, die großen Probleme im Hinblick auf Gesundheit,Ernährung, Energieversorgung und Umweltverschmutzung zu lösen.Und ganz offensichtlich ist dieser Durchbruch für dieinternationalen Teams ein großer Ansporn. Es zeigt sich einmal mehrdie Stärke der internationalen Zusammenarbeit bei wissenschaftlichenGroßprojekten: Die Einbindung von Mitteln und speziellen Kompetenzenerleichtert den Abschluss einer eigentlich unmöglichen Aufgabe.Ebenso sieht es der Co-Autor des synII-Artikels, Mitgründer undVorstandsvorsitzender von BGI, Prof. Huanming Yang, der abschließendsagte: "Die in diesem Projekt in den vergangenen Jahren erreichten,bahnbrechenden Ergebnisse zeigen, wie wichtig die internationaleZusammenarbeit für die Wissenschaft ist. Dieses internationaleProjekt bietet unserem jungen Team eine großartige und einmaligeChance, besser zu werden und eine Vorstellung davon zu bekommen,wohin die Reise auf diesem Gebiet geht, und sie lernen den Geistkennen, der bei der internationalen Zusammenarbeit herrscht."Pressekontakt:Yue Shenshenyue@genomics.cn+ (86)-755 3394-5531Original-Content von: BGI, übermittelt durch news aktuell