BGH verkündet Urteil zu Gratis-App des Wetterdienstes

Weitere Suchergebnisse zu "ProSiebenSat.1 Media":

KARLSRUHE/OFFENBACH (dpa-AFX) - Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe verkündet am (heutigen) Donnerstag (9.00 Uhr) sein Urteil zur "WarnWetter-App" des Deutschen Wetterdienstes (DWD).



Der meteorologische Dienst der Bundesrepublik will darin auch allgemeine Vorhersagen kostenlos anbieten - wie Regenradar, Blitzortung oder UV-Strahlung. Ein privater Konkurrent hat das mit seiner Klage vorerst unterbunden. Das Bonner Unternehmen WetterOnline fürchtet um Nutzer, wenn der DWD mit Steuergeld eine Gratis-App ohne Werbung am Markt hat. Das eigene Angebot ist in der werbefreien Variante kostenpflichtig.

Wegen des Streits bietet der Wetterdienst seine App in der Vollversion derzeit auch nur gegen Bezahlung an, für einmalig 1,99 Euro. Der DWD mit Sitz in Offenbach ist eine Bundesbehörde. Sein Auftrag ist in einem eigenen Gesetz festgelegt. Zu diesen Aufgaben gehört die Herausgabe amtlicher Unwetterwarnungen. (Az. I ZR 126/18)/sem/DP/zb