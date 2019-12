BGH verhandelt über Streit um 'WarnWetter-App' des DWD

KARLSRUHE (dpa-AFX) - Der Bundesgerichtshof (BGH) verhandelt am Donnerstag (12.00 Uhr) über einen Streit um die "WarnWetter-App" des Deutschen Wetterdienstes (DWD).



Der private Wetterdienst WetterOnline GmbH aus Bonn hatte gegen das Angebot des DWD geklagt. Begründung: Das kostenlose und werbefreie Angebot verstoße gegen das Wettbewerbsrecht. Das Landgericht Bonn hatte WetterOnline Recht gegeben. Daraufhin hatte der DWD mit Zentrale in Offenbach das Angebot der kostenlosen App reduziert und die umfangreiche Version mit Wettervorhersagen nur noch gegen eine einmalige Zahlung angeboten. Das Oberlandesgericht (OLG) Köln hob in der Berufung das Urteil auf, soweit es sich auf das Wettbewerbsrecht bezieht.

Der für das Wettbewerbsrecht zuständige I. Zivilsenat des BGH wird sich vor allem mit der Frage befassen, ob der DWD mit der App geschäftlich handelt oder im Rahmen des gesetzlich zugewiesenen Aufgabenbereich tätig wird, wie es das OLG annimmt. Das Gesetz über den Deutschen Wetterdienst (DWDG) bestimmt unter anderem dessen Aufgaben und legt fest, welche Leistungen er unentgeltlich erbringen darf. Dazu gehören Unwetterwarnungen. (Az. I ZR 126/18)/moe/DP/fba