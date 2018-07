BGH entscheidet über WLAN-Haftung zugunsten der Rechteinhaber

Berlin/Karlsruhe (ots) - Anschlussinhaber, die bis zumInkrafttreten des 3. Telemedienänderungsgesetzes per 28. September2017 ein offenes WLAN betrieben haben, haften nach den Grundsätzender Störerhaftung für über ihr WLAN mittels Tauschbörsen begangeneRechtsverletzungen (sog. Filesharing) auf Unterlassung undKostenersatz. Dies hat der Bundesgerichtshof (BGH) in seinem Urteilvom 26. Juli 2018, I ZR 64/17 unter Bestätigung der Vorinstanzenentschieden.Für den Zeitraum danach haften Anschlussinhaber, die ihr WLAN fürDritte öffnen, nach den Grundsätzen des Telemediengesetzes (TMG). Ausder Notwendigkeit europarechtskonformer Auslegung folgt nachAuffassung des BGH, dass bei Verletzungshandlungen über den offenenInternetanschluss eines Anschlussinhabers Sperransprüche nach § 7Abs. 4 TMG bestehen, die zu umfassenden Sicherheitsvorkehrungenverpflichten, angefangen beim Passwortschutz für den Anschluss überdie Registrierung der Nutzer oder der Sperrung vonTauschbörsenprogrammen, bis hin zur vollständigen Sperrung desAnschlusses mit öffentlichem Zugang.Der BGH hat dementsprechend die Revision des Beklagten in weitenTeilen zurückgewiesen und den Rechtsstreit zur erneuten Verhandlungan das Oberlandesgericht Düsseldorf zurückverwiesen."Die Entscheidung ist auf ganzer Linie ein Erfolg für dieRechteinhaber", kommentiert Rechtsanwalt André Nourbakhsch aus derKanzlei .rka Rechtsanwälte das Urteil: "Zum einen hat der BGHklargestellt, dass die Haftung des Anschlussinhabers und damit derUnterlassungsanspruch der Klägerin bis zur Änderung der Gesetzeslagebestand. Der BGH die Verurteilung des Beklagten zur Zahlung vonAnwaltsgebühren aus der Abmahnung deshalb bestätigt und die Revisiondes Beklagten zurückgewiesen. Darüber hinaus hat er klargestellt,dass auch unter der Ägide der §§ 8, 7 TMG kein Freifahrtscheinausgestellt wurde, der es Anschlussinhabern ermöglicht, ihr WLANunkontrolliert zu öffnen und damit eine Basis für nicht verfolgbareRechtsverletzungen zu schaffen. Im Verletzungsfall bestehen alsoweiter Ansprüche gegenüber dem Betreiber eines (offenen) WLAN."Die Koch Media GmbH wurde in den Vorinstanzen von der Kanzlei .rkaRechtsanwälte (www.rka-law.de), vor dem BGH durch Prof. Dr. Rohnke(www.rohnke-winter.de) vertreten.Pressekontakt:.rka RechtsanwälteRechtsanwalt André NourbakhschKleine Rosenthalerstraße 910119 BerlinTel. +49 (30) 23 60 90 - 32Fax +49 (30) 23 60 90 - 19Nourbakhsch@rka-law.dewww.rka-law.deBildmaterial auf AnfrageOriginal-Content von: .rka Rechtsanwälte, übermittelt durch news aktuell