BGH betont Rechte von Käufern bei Neuwagen mit Mangel

KARLSRUHE (dpa-AFX) - Der Bundesgerichtshof (BGH) betont die Rechte von Käufern bei Neuwagen mit Mangel: Wenn ein Problem nicht vollständig, nachhaltig und fachgerecht beseitigt werde, könne der Verkäufer ein Ersatzauto nicht einfach als unverhältnismäßig ablehnen.



Das Wahlrecht des Käufers - Nachbesserung oder Ersatz - könne auch nicht dadurch unterlaufen werden, dass der Händler einen Mangel ohne Einverständnis des Käufers mit der Zeit aus der Welt geschafft hat, entschied der BGH am Mittwoch in Karlsruhe. Ob ein Ersatzauto in dem Fall verhältnismäßig ist, muss noch geklärt werden. Der BGH wies den Fall deshalb an das Oberlandesgericht Nürnberg zurück. (Az. VIII ZR 66/17).