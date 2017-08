BGH-Urteil: Verbrauchern droht Beschneidung ihres Rechts bei Matratzenrückgabe

Berlin (ots) - Bundesgerichtshof (BGH) fällt am 8. November 2017ein Urteil darüber, ob Verbraucher weiterhin Matratzen umtauschenkönnen, wenn sie vorab in einer Schutzfolie waren und diese entferntwurde. Garantierte Einhaltung der Härtegradnorm schafft Abhilfe.Laut deutschem Recht haben Verbraucher die Möglichkeit, Verträgeinnerhalb bestimmter Fristen zu widerrufen. Für manche Fälle istdieses Recht aber ausgeschlossen. Zum Beispiel, wenn die Versiegelungvon Hygieneartikeln nach der Lieferung entfernt wurde. Was fürZahnbürsten, Bademode und Unterwäsche gilt, tut dies auch fürMatratzen. Zumindest noch. Denn der Bundesgerichtshof (BGH) fällt am8. November ein Urteil darüber, ob Matratzen weiterhin alsHygieneartikel gelten, wenn sich diese in einer Schutzfolie befinden.Weiterhin 100 Tage Rückgabe-RechtAdam Szpyt, Gründer und Geschäftsführer von bett1.de: "Wie dasUrteil des BGH auch ausfallen mag, wir bieten unseren Kundenweiterhin Probeschlafen über das übliche Umtauschrecht von 14 Tagenhinaus für 100 Tage. Und zwar ohne Schutzfolie. Zudem garantieren wirretournierte Matratzen stets zu recyceln statt diese erneut zuverkaufen. Denn wir garantieren Premiumqualität." Er könne verstehen,warum viele Verbraucher ihre Matratzen umtauschen wollen. MangelhafteQualität, Preiswucher und Verwirrung brachten ihn selbst dazu, 2004mit bett1.de seinen eigenen Matratzenhandel zu gründen und ins Netzzu stellen, um fortan eigene qualitativ überzeugende Matratzen zuverkaufen.Härtegradabweichungen eines der häufigsten Missverständnisse beimMatratzenkaufEines der häufigsten Missverständnisse beim Matratzenkauf bestehtSzpyt zufolge rund um den Härtegrad. Es existiert zwar eine DIN-Normfür die Matratzenhärte, doch nicht einmal ein Viertel allerHersteller richten sich bei der Kennzeichnung nach dieser. "Da rund75 Prozent aller ausgelieferten Matratzen von dem angegebenenHärtegrad abweichen, sollte man den Verbrauchern zumindest das Rechteinräumen, die falsch ausgewiesene Ware nach dem Test umzutauschen.",argumentiert Adam Szpyt. Die BODYGUARD® Anti-Kartell-Matratzen vonbett1.de hingegen bieten exakte Härtegrade nach der DIN EN 1957. AufBasis seiner garantierten Einhaltung der Härtegradnorm sowie seinersehr hohen Qualität, die auch Stiftung Warentest mit der Note "1,8"belegt, gelingt es bett1.de die Verwirrung und die Umtauschrateentsprechend minimal zu halten.Über die Gründung von bett1.deAm Anfang ist da eine leere Wohnung. Adam Szpyt hat sein Studiumbeendet. Zeit für ordentliche Möbel. Eine neue Matratze soll eszunächst sein. Markenware. Gerne teuer. Und bitte komfortabel. Dasklingt machbar. Doch Adam Szpyt landet in einem Dschungel ausTaschenfederkern und NASA-Schaum. Jeder Fachverkäufer erzählt ihmetwas Anderes. Die Preise: sprunghaft, wirr, durch Material undFertigung unmöglich zu erklären. In Test-Magazinen fallenMarkenmatratzen reihenweise durch. Adam Szpyt fühlt sich alleingelassen. Er beschließt, den Matratzenmarkt aufzuräumen. Und zwargründlich.Der Weg führt Adam Szpyt ins Netz. 2004 gründet er bett1.de, denersten Bettenhandel mit Direktvertrieb übers Internet. Und hat ausdem Stand Erfolg. Die Hersteller akzeptieren den neuen Vertriebsweg,die Verbraucher nehmen das preisgünstige Angebot an. Doch schon nachkurzer Zeit gibt es Probleme. Erste Matratzenhersteller klopfen beiAdam Szpyt an, ungefragt. Ihre Forderung: Adam Szpyt möge dieVerkaufspreise erhöhen. Der junge Gründer weigert sich - und erhältdaraufhin seine Ware verschmutzt, verspätet oder überhaupt nichtmehr.Adam Szpyt beginnt, die dubiosen Mechanismen des Matratzenmarkteszu durchschauen - eines Marktes praktisch ohne Wettbewerb, regiertvon den ungeschriebenen Gesetzen der Kartelle. Gesetze, gegen dieAdam Szpyt verstößt, sobald er Matratzen zu einem fair kalkuliertenPreis anbietet. Er macht es trotzdem. Oder, zugegeben: geradedeswegen. Das macht Adam Szpyt zur Konkurrenz von Einkaufsverbändenund Händlern. Die bedrohen den Quertreiber mit dem Ausschluss aus derLieferkette. Doch Adam Szpyt kapituliert nicht. Um weiterhinbeliefert zu werden, gründet er eine Firma nach der anderen. VomGrundsatz eines freien marktwirtschaftlichen Handels rückt Adam Szpytnie ab. Als die Händler ihre Lieferungen komplett einstellen, erhebter Beschwerde beim Kartellamt - erfolgreich. Das Amt belegt mehrereMatratzenhersteller wegen illegaler Preisabsprachen mit Strafen inHöhe von über 27 Millionen Euro.Für bett1.de Bußgeldbescheide mit Signalwirkung. Adam Szpytbeschließt, künftig nur noch eine einzige Matratze anzubieten: dievon ihm selbst entwickelte BODYGUARD®. Die Hauptgrößen derAnti-Kartell-Matratze ist durch das vollständige Fehlen vonPreisabsprachen bereits für 199,- Euro zu haben. Die BODYGUARD® istaber nicht nur günstiger als die Konkurrenz. Er ist auch besser. Dasbestätigt im Juli 2015 die Stiftung Warentest. In einemgroßangelegten Vergleichstest unter Markenmatratzen erzieltBODYGUARD® als "beste jemals getestete Matratze" das mit Abstandbeste Ergebnis von "1,8". Und dieser Erfolg wurde in Nachtestsüberragend bestätigt. BODYGUARD® ist und bleibt der unangefochteneSpitzenreiter - auch im September 2016.Mittlerweile vertreibt Adam Szpyt auch weitere Artikel fürgesundes Schlafen.Über bett1.deBett1.de, der erste Online Shop für Matratzen, wurde 2004 von AdamSzpyt mit der Vision gegründet, eine qualitativ hochwertige, inDeutschland produzierte Matratze zum besten Preis anzubieten. Mitseiner deutlich günstigeren Preispolitik deckte Adam Szpyt schnelldas bestehende Matratzenkartell seiner Mitbewerber auf. Im Jahr 2015erhielt die von bett1.de entwickelte BODYGUARD® Anti-Kartell Matratzeals "Beste jemals getestete Matratze" von Stiftung Warentest dieBenotung 1,8. Die Trustpilot-Zertifizierung von bett1.de lautet"Hervorragend". Heute umfasst das Portfolio der Marke zudemStützkissen, Lattenroste und Topper, die in Deutschland undÖsterreich online im firmeneigenen Shop erhältlich sind. DasUnternehmen beschäftigt rund 160 Mitarbeiter an mehreren deutschenStandorten. 