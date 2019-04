Nach dem BGH-Urteil zu Sportlehrern: Notfallmediziner fordern bessere Ausbildung in Erste Hilfe und Wiederbelebung - Kombination mit Schüler-Training möglich

Nürnberg (ots) - Nach dem Urteil des Bundesgerichtshofes zurErste-Hilfe-Ausbildung von Sportlehrern fordern Notfallmedizinerzügige Verbesserungen in der Praxis. Der Sprecher des "ArbeitskreisesNotfallmedizin" in der "Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologieund Intensivmedizin" (DGAI), Professor Dr. med. Jan-Thorsten Gräsner,rät, dass Sportlehrer mindestens alle zwei Jahre inHerz-Lungen-Wiederbelebung und in Erster-Hilfe geschult werdensollten. Damit seien sie für eventuelle Notfälle und Unfälle imUnterricht gut vorbereitet: "Es kann nicht sein, dass Schülerheutzutage Herzdruckmassage lernen, die Lehrer aber außen vorbleiben", sagt Gräsner. Die Lehrer hätten nicht nur die Pflicht,kompetent zu helfen. Sie hätten gleichzeitig auch eineVorbildfunktion. Hinzu komme: Der Sportunterricht berge vieleGefahren für Verletzungen und Notfallsituationen.Gräsner schlägt vor, das Training für die Lehrkräfte mit derKampagne "Schüler retten leben" der DGAI zu verbinden: Im Rahmendieses Projektes werden immer mehr Schüler deutschlandweit inHerz-Lungen-Wiederbelebung ausgebildet. Vorreiter sind hierBundesländer wie Baden-Württemberg und Mecklenburg-Vorpommern, wo dielebensrettenden Techniken regelmäßig in Sport und Biologie vermitteltwerden. Ganz einfach wäre, nach Gräsners Ansicht, im Zuge derKampagne mehr Lehrer auszubilden, die die Fähigkeiten schließlich andie Schüler weitergeben könnten.Der Bundesgerichtshof hatte heute entschieden, dass Sportlehrer inErster Hilfe trainiert sein müssen. Konkret ging es um den Fall einesSchülers aus Wiesbaden, der im Sportunterricht bewusstlos gewordenwar, von seinen Lehrern nicht entsprechend versorgt wurde und heuteschwerstbehindert ist.Pressekontakt:"Deutsche Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin"(DGAI)presse@dgai-ev.deRoritzerstraße 2790419 NürnbergTelefon: 0171 / 837 873 8Original-Content von: Deutsche Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin (DGAI), übermittelt durch news aktuell