Düsseldorf (ots) -Nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) istOnline-Anbietern von Brillen künftig untersagt, für diese mit derAussage "in Optiker-Qualität" zu werben. Zuvor hatte derZentralverband der Augenoptiker und Optometristen (ZVA) bereits vorGericht durchgesetzt, dass Gleitsichtbrillen aus dem Internet miteinem Warnhinweis versehen werden müssen.Aufgrund eines Urteils des Oberlandesgerichtes Schleswig-Holsteinsind Online-Anbieter von Gleitsichtbrillen bereits seit EndeSeptember 2014 verpflichtet, ihre Kunden auf die eingeschränkteNutzbarkeit der Brillen im Straßenverkehr hinzuweisen. Der BGH hatdies in seinem nun veröffentlichten Urteil vom 3. November 2016ausdrücklich noch einmal bestätigt: Wenn vor der Nutzung derInternetbrille im Straßenverkehr gewarnt werden müsse, dann dürfe dieBrille auch nicht mit "Premium-Gleitsichtgläsern in Optiker-Qualität"beworben werden, so die Karlsruher Richter. Denn der Verbraucherverbinde mit der Aussage "in Optiker-Qualität" die Vorstellung voneiner ordnungsgemäßen Leistung eines im stationären Handel tätigenAugenoptikers.Tatsächlich kann diese Leistung online nicht erbracht werden, wieZVA-Präsident Thomas Truckenbrod erklärt: "Um die Tauglichkeit einerGleitsichtbrille sicherzustellen, müssen bestimmte Parameter exaktermittelt und bei der Fertigung der Brille unbedingt berücksichtigtwerden. Wird eine Brille jedoch im Internet gekauft, ist beidesaufgrund des fehlenden direkten Kundenkontakts nicht möglich."Der Verbraucher dürfe deshalb auch und gerade beim Kauf einerGleitsichtbrille nicht im Unklaren darüber gelassen werden, mitwelchen Einschränkungen dieses Produkt möglicherweise behaftet ist.Truckenbrod rät: "Kunden, die eine möglichst verträgliche Brillebenötigen, sollten von einem Online-Kauf absehen und den Augenoptikerals Fachmann vor Ort aufsuchen."