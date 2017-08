BGH-Urteil: Anwälte dürfen kostenlose Erstberatung anbieten

Berlin (ots) - Wer sein Recht durchsetzen möchte, benötigtmitunter juristische Beratung. Doch viele Verbraucher scheuen dieKosten eines Anwalts. Einige Kanzleien bieten deshalb schon seitlängerem eine kostenlose Erstberatung an, um die Erfolgsaussichteinzuschätzen. Diese Praxis wurde nun durch ein aktuelles BGH-Urteilbestätigt (Az. AnwZ 42/16). Der gemeinnützige Verbraucher-RatgeberFinanztip zeigt, wie Verbraucher bei rechtlichen Fragen schnellkostenlos Hilfe finden können.Rund 165.000 Rechtsanwälte arbeiten laut Bundesanwaltskammer inDeutschland. Viele Anwälte verlangen bereits für die juristischeErstberatung eine Vergütung, die bei Privatpersonen maximal 190 Eurobetragen darf. Doch insbesondere Kanzleien, die sich auf Massenfällespezialisiert haben, bieten seit langem eine kostenlose Erstberatungan. Diese Praxis hat der Bundesgerichtshof nun bestätigt. "Dasaktuelle Urteil ist eine gute Nachricht für alle Verbraucher", sagtDr. Britta Beate Schön, Rechtsexpertin bei Finanztip. "DennVerbraucher können durch das kostenlose Erstgespräch ihreErfolgschancen besser abschätzen und sich vom Anwalt überzeugen,bevor sie das Mandat erteilen."Spezialisierte Anwälte beraten kostenlosEine kostenlose Erstberatung bieten vor allem Kanzleien an, dieeinen bestimmten Themenfokus haben. Finanztip empfiehltbeispielsweise einige Anwälte, die Mandanten bei fehlerhaftenWiderrufsbelehrungen in Baufinanzierungen oder beim Widerspruch vonLebens- und Rentenversicherungen vertreten. "Neben der juristischenErfahrung bewerten wir es als positiv, wenn die Kanzlei Verträgekostenlos überprüft", erklärt Schön. Weitere spezialisierteKanzleien, die für das Erstgespräch kein Honorar verlangen, gibt esbeispielsweise rund um den Diesel-Abgasskandal, zum Thema Filesharingund bei Fluggastrechten.Kostenlos Fragen stellen auf PortalenAber auch in der Breite der Themen können Verbraucher einenkostenlosen Rat bekommen: Wer eine rechtliche Frage hat, kann sich anein Anwaltsvermittlungsportal wenden. Darüber bieten einige Anwälteals zusätzlichen Service eine unentgeltliche Rechtsberatung an.Beispiele hierfür sind rechtsanwalt.net undunentgeltliche-rechtsauskunft.de. Bei rechtsanwalt.de kann die Frageonline gestellt werden, die Auskunft erfolgt dann telefonisch. Überunentgeltliche-rechtsauskunft.de können Verbraucher ein 15-minütigesGespräch bei einem Rechtsanwalt buchen, welches jedoch dann in denRäumen der jeweiligen Kanzlei stattfindet. "Für die Anwälte ist dasnatürlich eine Art Werbung, aber Verbraucher, die eine klar umrisseneRechtsfrage haben, können so kostenlos einen rechtlichen Ratbekommen", sagt Schön.Weitere Informationenhttp://www.finanztip.de/anwaltskosten/http://www.finanztip.de/widerspruchsrecht-lebensversicherungen/http://ots.de/1VzhmÜber FinanztipFinanztip ist mit durchschnittlich mehr als 3 Millionen Besuchenim Monat Deutschlands größter gemeinnütziger Verbraucher-Ratgeberrund um ihr Geld. Wir wollen Menschen befähigen, ihre täglichenFinanzentscheidungen richtig zu treffen, Fehler zu vermeiden und Geldzu sparen. Hierfür recherchieren und analysieren dieFinanztip-Experten ausschließlich im Interesse des Verbrauchers undbieten praktische Handlungsempfehlungen. Kern unseres kostenlosenAngebots ist der wöchentliche Finanztip-Newsletter mit mehr als250.000 Abonnenten. Darin beleuchten Chefredakteur Hermann-JosefTenhagen und das Finanztip-Team alle Themen, die für Verbraucheraktuell wichtig sind: von Geldanlage, Versicherung und Kredit überEnergie, Medien und Mobilität bis hin zu Reise, Recht und Steuern.Darüber hinaus können sich Verbraucher in der großenFinanztip-Community mit den Experten und anderen Verbrauchernaustauschen.Täglich neue Tipps aufFacebook (https://www.facebook.com/Finanztip),Twitter (https://twitter.com/Finanztip),Xing (https://www.xing.com/news/pages/finanztip-496) und imFinanztip-Feed (http://www.finanztip.de/feed).Pressekontakt:Marcus DrostFinanztip Verbraucherinformation gemeinnützige GmbHHasenheide 5410967 BerlinTelefon: 030 / 220 56 09 - 80http://www.finanztip.de/presse/Original-Content von: Finanztip Verbraucherinformation gemeinn?tzige GmbH, übermittelt durch news aktuell